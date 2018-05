Další škatulata. Chystá se velká výměna policejních šéfů

Trojánka, který odchází na rodnou Vysočinu (podrobnosti o jeho odchodu čtěte v tomto článku), podle informací MF DNES nahradí s nejvyšší pravděpodobností náměstek středočeské policie Jan Ptáček. „Přemýšlím nad tím,“ odpověděl Ptáček na dotaz, zda se do výběrového řízení na nejvyšší policejní post v hlavním městě přihlásí.

Dlouhodobě se spekuluje i o odchodu policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Jako o jeho možném nástupci se v bezpečnostní komunitě hovoří o Janu Švejdarovi z pardubického policejního ředitelství. Padesátiletý Švejdar již dříve vedl policii v sousedním Královéhradeckém kraji.

Tuhý by mohl už v červenci zamířit na post policejního přidělence v Bratislavě, který na jaře opustil jeho někdejší předchůdce Petr Lessy.

O změnu působiště delší dobu usiluje i šéf moravskoslezské policie Tomáš Kužel, zamířit by chtěl na jih Moravy. Z Brna do Zlína by se kvůli tomu mohl přesunout tamní policejní ředitel Leoš Tržil.

O změnách uvnitř policie se mluví ve chvíli, kdy Babišova vláda bez důvěry postavila mimo službu ředitele civilní rozvědky Jiřího Šaška.

Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny.