Strážníci se kají kvůli fotce s polonahou ženou. Jsme jen lidé, uváděli

„Ahoj kluci, máte tady někde na Praze 7 náborové oddělení? Pro ty, co v této fotce hledají jiný význam. Foto jsme dostali přímo od strážníků z Prahy 7 pro zpestření horkých letních dnů a nejde o NÁBOR,“ stálo v příspěvku u fotky.



To, že se nejedná o náborovou fotografii, zdůraznila i mluvčí pražské policie Irena Seifertová. Snímek měl podle ní ukázat, že policisté jsou jen lidé.

„Rozhodně se nejednalo o náborový příspěvek, ale o příspěvek, který nám zaslali naši kolegové z Prahy 7, kteří slouží přímo ve výkonu,“ uvedla. Dodala, že se policisté snaží svůj oficiální facebookový profil občas odlehčit od závažných témat. „Chceme ukázat, že jsme jen lidé.“



Rozhodně podle mluvčí nebyl příspěvek myšlen jako sexistický, ale pouze reagoval na horké dny a teplé počasí. „Fotografie vznikla spontánně, bez přípravy, bez jakéhokoli zlého úmyslu,“ okomentovala Seifertová.

Na dotaz iDNES.cz, zda spoře oděná žena je členkou sboru, či civilistka, nedokázala mluvčí odpověď.

Slizký marketing

Fotografie vzbudila na sociální síti spíše negativní reakce. Lidé se pod příspěvkem ptali, zda se policie snaží získat cenu v Sexistickém prasátečku, a zároveň je upozorňovali na to, že tato cena se v letošním roce již neudílí.

„Je ‚super‘, že strážníci, kteří mají chránit lidi i před obtěžováním na ulici, mají sami slizký marketing. Ten, kdo tohleto schválil a dal na net, by se měl stydět. A hlavně přehodnotit svůj pohled na svět, protože sdílení takových příspěvků nevypovídá nic hezkého o jeho vztahu k ženám,“ napsal například Samir Lepara.



Některým naopak příspěvek s fotkou nevadí. „Jej, lidi vy máte zase problémy. To je jako zakázané ukazovat ženskou ve spodním prádle? Tak si chlapíci z MP udělali trošku srandu a chtěli přilákat oko jiných pánů. No vzhledem k tomu humbuku tady, se jim to povedlo,“ napsal Dominik Matus.

Snímek nakonec vydržel na sociální síti jen asi tři hodiny. „Vzhledem k mylné interpretaci našeho příspěvku, jehož záměrem nebylo nikoho poškodit či diskriminovat, rozhodli jsme se pro jeho stažení. Pokud jsme se kohokoliv dotkli, omlouváme se. Velmi nás mrzí, jakou negativní reakci celá záležitost vyvolala,“ uvedli strážníci na Facebooku.