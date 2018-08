Policie obvinila muže za letáky oslavující smrt českých vojáků v Afghánistánu

Muž na letáky nechal vytisknout, že gratuluje afghánským vlastencům k úspěšnému zneškodnění tří českých vojáků, které navíc označil za ostudu naší země. Nyní jej dopadli vyšetřovatelé protiextremistického oddělení a zahájili úkony trestního stíhání.

„Na základě důkazů jsme obvinili šestatřicetiletého muže z Prahy ze spáchání zvlášť závažného zločinu podpora a propagace terorismu a přečinu podněcování k trestnému činu. K zajištění dalších důkazů významně přispěli i sami občané, kteří na některé další výlepy policii upozornili,“ uvedl vedoucí protiextremistického oddělení Vojtěch Motyka.

Muži nyní hrozí trest odnětí svobody až na 10 let. „V prvním odstavci příslušného paragrafu je uvedeno, že v případě odsouzení je trest odnětí svobody od dvou do deseti let, ale záleží na způsobu propagace, může se jednat o vyšší tresty,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Andrea Zoulová.



Tři čeští vojáci – Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek – zemřeli 5. srpna v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka. Útok se odehrál při patrole v okolí základny Bagrám. Exploze zranila také tři jiné členy hlídky, jednoho Američana a dva vojáky afghánské armády.

Česká armáda později uvedla, že podle dosavadního vyšetřování útočník nebyl sám a útok byl dopředu připraven. V srpnu proběhly v České republice pohřby všech tří padlých vojáků. Letáky oslavující jejich smrt se na pražských domech objevily jen pár dní poté, co byli vojáci zabiti.