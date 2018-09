V porodnici přinesli matce ke kojení mrtvé dítě. Odpovědnost nenese nikdo

Žena měla původní termín porodu sice až za měsíc, ale stěžovala si na bolest ledvin. Lékaři proto raději vyvolali porod dřív. Při něm se chlapeček trochu přidusil pupeční šňůrou, ale jinak vše dopadlo dobře.



Do tabulky, kde se posuzuje zdravotní stav novorozenců, jejich pulz, dech, svalové napětí, reakce na podráždění nebo zabarvení kůže, lékaři zapsali tři desítky. Lepší to být nemohlo. Po porodu sestra položila chlapce matce na hruď a po chvíli ho odnesla do vedlejšího pokoje, aby se prohřál na speciálním lůžku. Pak ho nosila matce na kojení, asi třikrát. Večer nastaly první komplikace. Dítě zvracelo a sestry si ho nechaly přes noc na pokoji.

Druhý den ráno ho zdravotnice přinesla matce zpět. Dveře na pokoji číslo 18 se otevřely přesně v 7.45. Vešla zdravotnice a položila chlapečka vedle matky. Žena na něj pohlédla a zděsila se. Měl úplně promodralý obličej a nedýchal. Sestra zvedla bezvládné tělíčko, vyběhla s ním na chodbu a volala lékaře. Bylo už však pozdě.

Zatímco se lékaři marně snažili dítě oživit, zdrcená matka čekala na nemocniční chodbě. Asi po hodině jí oznámili tragickou zprávu. „Podali jí lék na uklidnění a odvedli do kumbálu, kde byla jen postel a okno,“ popsal ženin manžel. „Pomoc psychologa odmítla, ale myslím, že se jí vůbec neměli ptát a psychologa k ní přivést rovnou,“ míní muž. Ještě ten den 11. ledna odvezl ženu domů.

Selhal nemocniční alarm

Rodiče jsou přesvědčeni, že dítě bylo mrtvé již ve chvíli, kdy ho sestra donesla na pokoj. Nechápou, jak je možné, že na to nikdo nepřišel dřív. Policie však po více než ročním vyšetřování rozhodla, že nikdo za nic nemůže.

Manželé s tím nesouhlasí, už ale nemají sílu protestovat. „Vzdáváme to, už chceme mít klid,“ řekl otec dítěte. Od stížnosti na výsledek vyšetřování ho zrazoval i jeho právník. „Říkal, že je tam sice hodně věcí špatně vyšetřených, ale pokud podáme stížnost, že to bude běh na dlouhou trať. Potáhne se to roky a jen nás to bude stát spoustu nervů a peněz za posudky,“ doplnil otec.

Rodiče čekali přes rok na odpověď na otázku, jak je možné, že si mrtvého dítěte nikdo nevšiml, a jak je možné, že ani přístroj na kontrolu dechu nezjistil, že nedýchá. Nechápaly to ani sestry. „Alarm na výhřevném lůžku, který je normálně slyšet přes dvoje dveře, tentokrát nespustil. Nevím, nechápu,“ uvedla jedna ze zdravotnic později na policii. MF DNES protokol viděla.

Kromě policie neobvyklé úmrtí prověřovala i nemocnice. „Provedli jsme nadstavbové a nadstandardní provozní opatření, abychom podobný nešťastný případ, který patrně souvisí s možným náhlým úmrtím či vrozenou vadou, do budoucna mohli eliminovat,“ ujistil mluvčí nemocnice Petr Ballek. „Celý případ považujeme za nešťastnou událost, které je nám samozřejmě z lidského hlediska velice líto a soucítíme s rodinou,“ doplnil.

Manželé si stěžovali i na to, že s nimi vedení nemocnice nemluvilo. Mluvčí Ballek se omluvil, že to „z pochopitelných důvodů“ nešlo (kvůli probíhajícímu vyšetřování), a nabídl, že vše vyjasní dodatečně, pokud už policie svou práci ukončila.

Manželé teď čekají další dítě. „Na kontroly už ale jezdíme do Apolináře,“ dodal muž.