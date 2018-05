Náborový příspěvek 150 tisíc korun neláká, policistů dokonce ubylo

Od 1. ledna láká policejní sbor nováčky na náborové příspěvky. Přesto z aktuálních statistik, které má redakce iDNES.cz k dispozici, vyplývá, že letos řady policistů prořídly. Policii se tak stále nedaří zaplnit všech 36 095 služebních míst. Aktuálně ve službě schází 1 403 příslušníků, tedy téměř žádná změna oproti lednu, kdy jich chybělo „jen“ 1 399.

Náborový příspěvek, který v jednotlivých krajích činí 75 až 150 tisíc korun, tak zatím zjevně nezabral. Nejvyšší částku nabízejí uchazečům o práci policisty pražská a středočeská policie, které se s nedostatkem lidí potýkaly nejvíce. Ani pobídka 150 tisíc však personální nouzi nevyřešila.

Oproti lednu slouží ve středních Čechách v květnu o 14 příslušníků navíc, v Praze se stavy snížily o 53 lidí. „Zavedení náborového příspěvku v horní hranici 150 tisíc korun zatím slíbená očekávání v podobě zvýšeného zájmu o práci u pražské policie nepřinesla,“ připouští mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

Počet policistů v jednotlivých krajích Kraj Tabulková místa k 1. 5. Stav k 1. 1. Stav k 1. 5. Středočeský 3 787 3 455 3 469 Jihočeský 2 301 2 222 2 240 Plzeňský 2 315 2 209 2 213 Ústecký 3 402 3 321 3 293 Královéhradecký 1 854 1 809 1 813 Jihomoravský 3 612 3 546 3 566 Moravskoslezský 4 104 4 166 4 195 Praha 6 409 5 839 5 786 Karlovarský 1 335 1 221 1 217 Liberecký 1 342 1 289 1 285 Pardubický 1 309 1 297 1 304 Vysočina 1 288 1 317 1 304 Zlínský 1 279 1 238 1 224 Olomoucký 1 758 1 769 1 783 Celkem 36 095* 34 698 34 692

* K 1. lednu 2018 bylo tabulkových míst 36 097

Situace v Praze se navíc stále zhoršuje, od počátku roku počet policistů klesá. „Policie v Praze má oproti jiným krajům na trhu práce mnohem těžší pozici. Průměrné platy v metropoli i ve Středočeském kraji jsou vyšší než ve zbytku republiky a zároveň nezaměstnanost je zde na té nejnižší hranici,“ podotýká Zoulová.

Pražští policisté dělají přesčasy, ředitelství si další půjčuje

Velkými konkurenty na trhu práce jsou podle ní zejména armáda a městská policie. „Poslední dvě zmíněné složky nabízejí uchazečům kromě vyšších nástupních platů i další finanční benefity. Zkušenosti našich personalistů jen potvrzují, že pro potencionální zájemce o práci u pražské policie je výše finančního ohodnocení naprostou prioritou,“ říká mluvčí.

Pro srovnání: městská policie nováčkům nabízí nástupní plat 32 tisíc korun a k tomu náborový příspěvek sto tisíc. I přesto chybí v hlavním městě téměř tři sta strážníků. A armáda nabízí uchazečům také více než 30 tisíc měsíčně. Zato státní policie nováčkům s maturitou a bez zkušeností nebo do tří let praxe slibuje hrubý příjem necelých 22 tisíc korun s vidinou dosažení průměrného platu 37 tisíc.

V hlavním městě zejména chybí příslušníci pořádkové a dopravní policie. Pražské ředitelství nedostatek sil řeší hlavně přesčasy stávajících policistů a „výpůjčkami“ desítek policistů z celé republiky.

Ačkoli se Středočeši stále potýkají s podstavem – aktuálně kraj postrádá 318 lidí – pochvalují si o něco vyšší zájem o práci policisty. Od začátku roku do května přijali do služebního poměru 80 policistů, zatímco loni ve stejném období nováčků bylo 43. Podle krajského mluvčího Zdeňka Chalupy je náborový příspěvek pouze jednou částí motivace, proč k policii vstoupit.

Proto se středočeská policie zaměřuje i na další aktivity. „Jednou z cílených skupin jsou absolventi středních škol. Pomaturitní období by pro nás tedy mohlo být zlomové,“ přibližuje strategii policie Chalupa.

Krajské policejní ředitelství v Brně, které eviduje od ledna o dvacet příslušníků víc, se nechce do hodnocení náborového příspěvku zatím pouštět. „V tuto chvíli je brzy na závěry, pro objektivní hodnocení by to chtělo aspoň rok od zavedení příspěvků,“ reaguje mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.

Přestože to vypadá, že bonusy za nástup příliš netáhnou, samotná policie nemá moc možností, jak nabídnout potencionálním uchazečům další lákadla. Mluvčí prezidia Ivana Nguyenová připomíná, že novela, která náborové příspěvky zavedla, platí teprve od počátku ledna. „Samozřejmě bychom si přáli pro naše policisty více výhod, ne všechny návrhy ale projdou připomínkovým řízením a legislativním procesem,“ upozorňuje.

Příspěvek je k ničemu. Policie je průtokáč, tvrdí odborář

Odboráře neúčinnost náborového příspěvku příliš nepřekvapuje. Jak redakci iDNES.cz řekl předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler, odbory by spíš uvítaly podporu již sloužícím mužům a ženám zákona.

„Náborový příspěvek určitě nezabral, což jsme předpokládali už předem. Jestliže si uvědomíme, jakou formou je vyplácen, tak já v tom motivaci nevidím. Nový policista dostane příspěvek třeba sto tisíc, který je mu ale rozdělen do několika let. Takže on si přilepší tisíc dva k výplatě a až uběhnou ty roky, tak zase o ty peníze přijde. Z dlouhodobého hlediska to není žádná motivace,“ vysvětluje Drexler.

Na příspěvek nováček dosáhne po šestiměsíční zkušební době a poté musí u policie vydržet nejméně šest let. Když skončí dřív, peníze musí vrátit.

Drexler shledává problém v tom, že sbor nepečuje o zkušenější policisty. „Chybí nějaký stabilizační prvek pro stávající příslušníky. Máme tady rádoby motivaci formou náborového příspěvku, ale jakou motivaci má policista po deseti letech?“ ptá se.

Kritizuje, že policie dnes funguje jako „průtokáč“. „Místo toho, aby sbor nabíral a lidi zůstávali, tak on sice nabírá, ale na druhou stranu jich ještě víc odchází. Tam je jasně vidět, že těm, co slouží, chybí motivace zůstávat,“ argumentuje.

Policie podle něj v současnosti trpí nedostatečnými prostředky. „Rozpočet sotva pokrývá amortizace, opotřebení materiálu. Nákup nového je problém,“ vypočítává odborář.

Nicméně připomíná i problémy, které nelze vyčíslit: „Určitě také mezi ně patří přístup služebních funkcionářů, protože mnohdy příslušníci odcházejí z toho důvodu, že nejsou spokojeni s přístupem nadřízených. Určitá služební morálka je podle mě důležitější než ty finance“.