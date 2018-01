Policie může na Babiše a Faltýnka, zmatky na Libeňském mostě a další sníh

18:05 , aktualizováno 18:05

Sledujte Zprávy iDnes.tv. Uvidíte hřímajícího Babiše a sprostého Faltýnka, zmatky na Libeňském mostě, uzavřeném do odvolání pro veškerou dopravu, zdrogovaného řidiče, který tak dlouho ujížděl policii, až zapadl do závěje i prezidenta Putina. Aby dokázal, že je opravdový chlap a může dál vést Rusko, ponořil se do ledové vody.