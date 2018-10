Expolicista, který naboural desítky aut, odmítá uhradit část škody

Žalobou se zabývá Obvodní soud pro Prahu 2, Kadlec k úternímu jednání osobně dorazil. „Měli jsme neshody v určitých doložených případech oprav vozidel, kde z naší strany se jednalo o poškození jiného typu, nebo přehnané, ale skutečně nesmyslné navýšení ceny opravy,“ řekl iDNES.cz žalovaný Kadlec.

Bývalý policista, který neměl v době havárie zaplacené povinné ručení, sporuje 23 položek za 391 tisíc korun, které má uhradit České kanceláři pojistitelů.



Obdobnou částku uložil do advokátní úschovy, ale peníze chce vydat jen pokud protistrana prokáže, že je žádá oprávněně. Podle svých slov již uhradil škody za 1,1 milionu korun.

„Nám jde jen o to, abychom neplatili to, co platit nemáme. Jeden příklad za všechny – jsou tam dvě absolutně stejná vozidla, tuším tovární značky Ford Mondeo, ale opravdu stejný nájezd, stejné stáří, všechno. Jeden byl zlikvidován jako totální škoda za 49 400 korun a druhý byl opraven za 66 tisíc korun. Nám jde o to, aby si za peníze pana Kadlece někdo nedělal byznys,“ řekl před soudem jeho právní zástupce Petr Šupal.



Připomeňte si video z nehody a dřívější vyjádření Kadlece:



VIDEO: Pomoc, ten je úplně ožralej! Expolicista Kadlec naboural desítky aut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Advokátka Veronika Pilátová, která zastupuje Českou kancelář pojistitelů, trvá na tom, že všechny požadované položky má žalující strana důkazně podložené. „Moje klientka (ČKP) nemůže rozhodovat, jestli se poškozený (majitel vozidla) rozhodne pro totální škodu, či chce dané vozidlo opravit. Nový občanský zákoník říká, že pokud poškozený trvá na navrácení do předešlého stavu, my jsme povinni danou věc do tohoto stavu navrátit. Proto mám za to, že je tato argumentace naprosto irelevantní,“ uvedla advokátka.



„Domnívala jsem se, že pojišťovna sdělí klientovi, zda považuje tu škodu za totální, či nikoliv,“ reagovala soudkyně Markéta Jirásková.

„V případě, že klient trvá na opravě vozidla, tak v souladu s občanským zákoníkem má právo na to, aby bylo opraveno. Dokonce bylo judikováno, že i oprava nad dvojnásobnou hodnotu vozidla, je ještě oprava přijatelná,“ odpověděla jí Pilátová.

Česká kancelář pojistitelů podle ní nechce stát před soudem a nechce být medializována. Čekala, zda se na ni Kadlec obrátí s konkrétním návrhem na smír. Ani expolicista se dohodě nebrání. Strany spolu nyní mohou jednat do konce listopadu, kdy má proběhnout další soudní stání.

Karel Kadlec odmítl po nehodě dechovou zkoušku (12. 4. 2016):



VIDEO: Karel Kadlec odmítl dechovou zkoušku. Předtím naboural desítky aut Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Můžete být spokojení, vzkazuje médiím Kadlec

Karel Kadlec, který opakovaně boural pod vlivem alkoholu, v krátkém rozhovoru pro iDNES.cz (ve videu) obvinil média z toho, že mu zkazila život.



„Z dvaceti let mé kariéry jste vytáhli to nejhorší období mého života, to nebylo fér. Mohli jste o mně natočit i něco, co jsem v životě dokázal, co se mi povedlo, kolika lidem jsem třeba pracovně pomohl. Myslím, že můžete být spokojeni. Přišel jsem o zaměstnání, o rodinu, o 80 procent přátel,“ vypočítává Kadlec.

Na dotaz, jestli už dostal zpět řidičský průkaz, se tvářil překvapeně. „To si ze mě děláte legraci? Samozřejmě, že řidičský průkaz nemám. Vrátil jsem ho třičtvrtě roku před pravomocným rozhodnutím soudu. Takže já už dnes neřídím dva roky a jeden měsíc,“ říká bývalý policista.



Za volat se ale vrátit chce. „Nemám špatné zkušenosti s řízením, mám špatné zkušenosti s tím stavem, do kterého jsem se dostal. A udělal jsem všechno proto, abych se do podobné situace už nikdy nedostal,“ uzavírá Kadlec.