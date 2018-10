Policisté odhalili v pohraničí velkovýrobnu drog, zadrželi šest lidí

Volby do obecních zastupitelstev a do Senátu PČR proběhnou na podzim 5. a 6. října. V pátek se volí od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kompletní seznamy kandidátů do zastupitelstev obcí dle krajů:

Přehled obvodů, kde se volí a seznamy kandidátů naleznete v příloze senátních voleb.