Čeští a moldavští policisté společně rozkryli rozsáhlou drogovou síť

Drogovou síť policisté označili za rozsáhlou a propracovanou, drogy z ní podle nich představovaly pravidelný a dlouhodobý zdroj širokému okruhu odběratelů. Policisté z Národní protidrogové centrály a moldavské Protidrogové jednotky to ve středu řekli na tiskové konferenci.

Ředitel protidrogové centrály Jakub Frydrych poznamenal, že drogy byly v Česku určeny zejména pro pražský a brněnský trh a tamní noční život. Za hlavního organizátora považují policisté Čecha, který obchod řídil z České republiky.

Česká policie zadržela a následně obvinila v rámci operace Palla 14 Čechů a Moldavanů. Hrozí jim až 18 let ve vězení. Moldavští policisté zatkli během operace Galaxy tab pět lidí, proti kterým je vedeno trestní stíhání v Moldávii. Odsouzeni by mohli být na sedm až 15 let. Pachatelům je 20 až 28 let, jednomu z nich 56.

„Ke své činnosti skupina používala vysoce sofistikovaných kybernetických metod, například vedení logistiky a účetnictví ve virtuálním prostředí,“ podotkli policisté. Domlouvali se také „nestandardními komunikačními prostředky“. Podle Frydrycha vyvinuli speciální aplikaci, která několik let sledovala skladové zásoby, dluhy nebo potřebu objednávky drog.

Policisté Národní protidrogové centrály při únorových domovních prohlídkách nalezli asi 13 000 tablet extáze, 1,5 kilogramu kokainu nebo 2,4 kilogramu marihuany. Na vyšetřování se podíleli i rakouští a nizozemští policisté.