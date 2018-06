O Mazánkově odchodu od policie se mluvilo dlouho. Ministra nepotěšil

O podrobnostech odchodu Mazánka informovalo policejní prezidium v tiskové zprávě. Mluvčí prezidia Jozef Bocán přiznal, že Mazánek se svým záměrem již seznámil vedení policie.

Nejednalo se podle něj ale o žádné překvapení. „O možném odchodu pana ředitele Mazánka se přitom hovoří již delší dobu, nejde tedy o nijak nepromyšlený krok. Se svým záměrem plukovník Mazánek seznámil také jím řízený útvar,“ uvedl Bocán. Dodal, že dosud oficiální žádost o odchod do civilu neobdrželi.

S plánem Mazánka odejít do důchodu se již seznámil i ministr vnitra Hamáček. „Doufám, že to nebude mít vliv na fungování NCOZ. Současně však musím říct, že mě tato zpráva netěší. Plukovník Michal Mazánek se za tři desítky let u policie stal jedním z nejrespektovanějších policistů a vyšetřovatelů a odchod takového profesionála není nikdy dobrou zprávou,“ konstatoval Hamáček.

Do konce července se tedy chce s Mazánkem sejít a osobně mu poděkovat za dlouholetou službu. Hamáček také zmínil, že při odpoledním setkání s policejním prezidentem Tomášem Tuhým se ho zeptá na situaci v NCOZ. Bude také pečlivě sledovat výběr nového ředitele a fungování centrály. Podle něj se jedná o klíčovou policejní složku, která potřebuje stabilitu a silné vedení.

Mazánkův odchod z čela NCOZ už několikátou personální změnou ve vedení bezpečnostních sborů. V polovině května byl zproštěn výkonu služby ředitel civilní rozvědky Jiří Šašek. Tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) zdůvodnil svůj krok snahou vyšetřit hospodaření tajné služby.

Na konci dubna skončil ve vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín, a to po sporech s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ke konci května pak odešel ředitel pražské policie Miloš Trojánek, který se přesunul na pozici krajského policejního ředitele na Vysočině. Pražskou policii v současnosti řídí Jan Ptáček. Média také spekulují o chystaném odchodu policejního prezidenta Tomáše Tuhého, který by měl zamířit na post velvyslance v Bratislavě.

Mazánek nastoupil k policii v březnu 1985. Během kariéry trvající 31 let prošel řadou funkcí v základních útvarech převážně ve Středočeském kraji. V roce 1993 byl převelen na Krajský úřad vyšetřování Středočeského kraje, kde se věnoval zejména vyšetřování vražd. Poté vystřídal několik funkcí, mimo jiné funkci náměstka ředitele krajského ředitelství Středočeského kraje pro službu kriminální policie a vyšetřování.

NCOZ vznikla před necelými dvěma lety sloučením policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. Její vznik vyvolal roztržku uvnitř tehdejší vládní koalice mezi ČSSD a hnutím ANO, které kvůli reformě policie hrozilo odchodem z vlády. Tehdejší vedení policie hájilo vznik NCOZ tím, že nový útvar bude z jednoho místa efektivněji bojovat proti zločinu. Mezi nejhlasitější kritiky reformy patřil bývalý šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta, který kvůli tomu od policie odešel.