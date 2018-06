VIDEO: Policisté v Arizoně brutálně zbili muže, který si nechtěl sednout

Skupina policistů vyrazila 23. května do domu v arizonském městě Mesa kvůli incidentu, při němž se muž dobýval do bytu své expřítelkyně. Když vyjeli do čtvrtého patra, na chodbě postával 33letý Robert Johnson. Opíral se o zábradlí a koukal do telefonu. Policisté ho vyzvali, aby se posadil na zem. Muž se však jen opřel o zeď a dál se zabýval svým telefonem.

Na záběrech z bezpečnostní kamery je vidět, jak policisté Johnsona napadli – jeden ho kopl do břicha a společně ho pak zasypali ranami, dokud nepadl k zemi. Co si předtím muži řekli, není jasné, protože záznam je bez zvuku.

Podle policejního šéfa Ramona Batisty mladý muž neuposlechl výzvy policistů, což je ale neopravňovalo k tak násilnému chování. Batista také dodal, že by mělo vzniknout nařízení, aby policisté nebili nikoho do obličeje, pokud sám není nijak agresivní.

Na obranu Johnsona se postavil i místní pastor Andrea Mille, který prohlásil, že není žádné vysvětlení, které by opravňovalo policii k užití takového násilí. Jeho obhájci tvrdí, že policisty nijak neprovokoval. Upozorňují také na to, že policisté bili Johnsona i poté, co ho srazili na zem. Agresivní chování policistů je nyní vyšetřováno.

Místní policie byla již v minulosti kritizována za své chování. V roce 2016 byl v místním hotelu policistou zastřelen neozbrojený muž. Soud však v tomto případě příslušníka místní policie osvobodil. V lednu letošního se na internetu objevili fotografie 84leté ženy, která byla sražena na zem místním policistou. Policie se původně vymlouvala na to, že žena uklouzla a spadla.