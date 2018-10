Žádné tlaky nebyly, rozhodl jsem se sám, komentoval Tuhý odchod od policie

„Pan generálporučík Tuhý pro policii pracoval celkem 27 let a sbor předává ve velmi dobré kondici. Chci mu poděkovat, za jeho práci,“ prohlásil na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček. „Co nejdříve přistoupím k výběru nového prezidenta, proběhne výběrové řízení,“ dodal.

Žádost o propuštění ze služebního poměru obdržel od Tuhého v pondělí, Tuhý ve své funkci skončí k 31. říjnu. Policejní sbor prozatím povede první náměstek, brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek.

Následně se uskuteční standardní výběrové řízení (více podrobností čtěte v článku Policejní prezident Tuhý končí).

„Rozhodně by to měl být člověk od policie, protože ta problematika je natolik složitá, že bych si tam nedokázal představit někoho jiného,“ doplnil Tomáš Tuhý. Kdo by byl podle něj dobrou náhradou, ovšem neuvedl.



„Od policie odcházím po vlastním rozhodnutí. Tento krok jsem zvažoval dlouho,“ uvedl Tuhý s tím, že poprvé o tom začal uvažovat na podzim loňského roku, kdy se v médiích objevily informace o tom, že by měl být z funkce odvolán.

„Jsem moc rád, že jsem téměř naplnil celý svůj mandát v rámci své funkce. Období pěti let nebylo vůbec lehké. České policie prošla novými formami výkonu služby, které dříve nebyly. Mohu jen konstatovat, že policie od mého nástupu navýšila své početní stavy o tři tisíce tabulkových míst. Svou žádost jsem podal až poté, kdy jsme se s panem ministrem dohodli na tom, že policie splnila to, k čemu se zavázala do konce letošního roku a je stabilizována,“ uvedl.

Žádné tlaky nebyly

Ministr i končící policejní prezident vyvrátili, že by by na ně byl vyvíjen tlak od premiéra či jiných vládních činitelů na to, aby Tuhý odešel. „S panem premiérem jsme o věci diskutovali,“ uvedl pouze Hamáček.

„Absolutně vylučuji, že by na mě byl vyvíjen tlak. Já jsem po celou dobu komunikoval jen se svým nadřízeným, ať už to byl první nebo druhý ministr vnitra,“ dodal Tuhý. Svou novou roli velvyslance zatím nechtěl více rozebírat.

„Rád bych si užil své poslední hodiny ve funkci policejního prezidenta. Na přípravu velvyslance České republiky na Slovensku se připravuji. Až se této role ujmu, budu rád představovat své vize a koncepty,“ okomentoval změnu svého působení Tuhý. Do služeb ministerstva zahraničí nastoupí 1. listopadu. Podle Hamáčka bude na Slovensku dobrým velvyslancem.

Na Slovensku vystřídá Klausovou

Letos na konci dubna z postu velvyslankyně na Slovensku odešla Livia Klausová, manželka bývalého prezidenta Václava Klause. Ambasádu nyní vede jako chargé d’affaires Pavel Sladký, vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení velvyslanectví.



Tomáš Tuhý u policie pracoval 27 let, je držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň Tajné. Kariéru u policie začal na obvodním oddělení ve Městě Albrechticích, které později také vedl. Působil jako ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a dále jako náměstek policejního prezidenta. Policejním prezidentem se stal v dubnu 2014.

Tuhého letos vláda navrhla povýšit do hodnosti genrálporučíka. Tuhý v souvislosti uvedl, že povýšením nezíská žádné finanční navýšení výsluh. „Ta hvězdička je pouze oceněním práce, která nemá další dopady.“