Akce HAD: policisté hledali opilé mladistvé, v Praze jich odhalili osm

V pátek večer máme sraz před policejní základnou v centru Prahy. Vedoucí zásahu je policistka Lucie Škrobalová, která má pod palcem několik desítek kolegů, kterým rozdává pokyny a rozdělí je do dvou skupin.

S větší skupinou policistů jdeme nejprve na kontrolu do klubu Epic. Hlídač odmítá vpustit policisty dovnitř. „Jménem jakého zákona chcete dovnitř? Nemáte na to právo!“ zvyšuje na policisty hlas. Škrobalová mu však pohotově sdělí číslo paragrafu příslušného zákona a hlídač „kapituluje“, policisty vpustí dovnitř.

S částí policistů však zůstáváme venku. Venku policisté žádného opilého mladistvého neobjevili.

Poté se přemisťujeme se do restaurace U Sudu. Tam se snaží utéct skupinka omladiny, neutečou však daleko. „Tady zákon vyhrál,“ kapituluje jeden ze skupiny. Alkohol tam zjistí u sedmnáctileté dívky. Na otázku, kdo jí alkohol dal, neodpovídá. Do hovoru se však připlete její kamarádka s tím, že to byla ona.

Na policisty poté křičí a odmítá jim sdělit, kolik jí je let. Nakonec však občanku ukazuje a policisté zjistí, že jí je devatenáct. Bude mít tak problém, protože koupila své mladistvé kamarádce alkohol.

Statistiky Od října do prosince 2015 zkontrolovalo 5 tisíc policistů a 2 tisíce pracovníků státní správy téměř 4 tisíce klubů a 18 tisíc lidí.

Z toho bylo při kontrolách nalezeno 660 mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj.

Rekordmanem se stal chlapec ze Středočeského kraje, kterému policisté naměřili hodnotu 3,25 promile.

Od července do září 2017 zkontrolovalo 2 500 policistů a tisíc pracovníků státní správy téměř 2 500 klubů a přes 9 tisíc lidí

Kontroly byly předem oznámeny, odhaleno bylo přes 150 mladších 18 let, které požily alkohol. Zdroj: Policie ČR

„Jeďte domů, budeme to řešit pak,“ řekl jim policistka u sepisování protokolu. „Pokud vás ale večer ještě uvidím, okamžitě volám rodičům,“ sděluje.

„Pokud dechová zkouška prokáže nízkou hranici alkoholu, řešíme to na místě. Sepíšeme papíry a dítě odchází domů. S rodiči to řešíme až následující den,“ dovysvětluje pro iDNES ředitel pražských policistů Jan Ptáček.

Poté následuje návštěva ještě další řady barů, restaurací i venkovních prostranství, například u Národního divadla policisté zjistili několik opilých nezletilých. Sepíší s nimi protokoly a pošlou je domů.

Jdeme také do klubu Vzorkovna. Venku postává několik desítek cizinců, uvnitř Vzorkovny je plno. Šatnářky klubu mezi sebou vtipkují. „Ty jo, představ si, kolik bychom měly peněz, kdyby si všichni policisté museli odložit,“ smějí se. Policisté zajistili i několik cizinců bez dokladů nebo třeba slečnu s marihuanou, kterou odvedli na policejní stanici.

„Policisté celkem provedli kontrolu ve 32 provozovnách, zkontrolovali 23 osob a zjistili 8 mladistvých pod vlivem alkoholu,“ uvedli po akci pražští policisté. Rekordmankou večera byla šestnáctiletá dívka, která nadýchala 1,5 promile alkoholu.

Chránit a bránit

„Tato akce je preventivní a je zaměřená na mladistvé, aby nepili alkohol, neužívali drogy a nehráli hazardní hry. Kontroly děláme celoročně. Akce probíhá na území celé republiky a spolupracujeme s odborem protidrogové politiky, českou obchodní inspekcí, hygienou, celníky, hasiči a dalšími partnery,“ vysvětlil Jan Ptáček.

„Děti bychom měli chránit a bránit je před alkoholem, drogami a hazardem. Alespoň do těch 18 let, než sami převezmou život do vlastních rukou,“ doplnil.

„V riziku závislosti na alkoholu je přes milion obyvatel České republiky, přičemž přes 600 tisíc z nich konzumuje alkohol denně ve větším množství. Přes půl milionů lidí se pak běžně pohybuje v riziku rozvoje závislosti na hazardním hraní. Tolerance společnosti vůči alkoholu, hazardnímu hraní, ale i tabáku je vysoká. Průměrný věk první zkušenosti s opilostí v dětském věku je 12 let,“ řekla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Cílem je prevence

Rozsáhlá policejní akce probíhá od srpna do prosince po celém Česku. „K preventivní kontrolní akci přistoupila policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti k hazardnímu hraní a nadměrné konzumaci alkoholu dětmi,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Pidrmanová.

„Kontroly zaměřené na zákaz podávání alkoholu dětem jsou součástí každodenní práce policie. Tato forma kontrol je však výjimečná, neboť při nich dochází ke komplexní kontrolní činnosti zúčastněných institucí na území celé České republiky. Cílem akce je především prevence,“ vysvětlil náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.