Hříšníci z D1 plní městské kasy, za rychlou jízdu už zaplatili miliony

Zatímco jinde nainstalovalo kamery Ředitelství silnici a dálnic coby správce D1, Jihlava tolik stála o měření na šestikilometrovém úseku z krajského města do Velkého Beranova, že to udělala sama. Za kamerový systém s radary zaplatila 1,6 milionu a zaměstnala čtyři úředníky, kteří mají na práci jediné: zpracovávat pokuty.



Podle vedoucího jihlavského odboru dopravy Jána Tinky jde o bezpečnost. „Policie sdělila, že tam, kde se začalo měřit, řidiči zpomalili a snížila se nehodovost,“ vysvětluje Tinka.

„Ve městě nám opravují Brněnský most, přes který běžně jezdí denně 15 tisíc aut a objížďka vede přes místní komunikace. Kdyby se navíc na dálnici něco stalo, byla by Jihlava totálně ucpaná a vzniklo by tady jedno velké parkoviště,“ dodává Tinka.

Na druhou stranu radnice paradoxně spoléhá na to, že řidiči budou maximální povolenou osmdesátku překračovat a investice se městu vrátí. A hned v prvních dnech se ukázalo, že se radary Jihlavským vyplácejí.

„Každý den nám policie posílá 250 až 300 pokut z kamer a my jsme za tu dobu poslali řidičům asi tisíc výzev k zaplacení,“ říká Tinka. „Každá pokuta je za tisíc korun, takhle se to před dvěma roky domluvilo na ministerstvu vnitra kvůli zjednodušení a zrychlení administrativy,“ dodává.

U Jihlavy se začalo měřit 1 . června a bude to pokračovat až do poloviny července, kdy má být úsek opravený. Radnice očekává, že úředníci budou zpracovávat pokuty až do konce roku. „Je to složité. Někdy je SPZ nečitelná, musí se to zkoušet. Když pošleme výzvu firmě, ta buď zaplatí, nebo se domlouvá, aby to zaplatil konkrétní její řidič,“ přibližuje Tinka.

Vybrané peníze chtějí Jihlavští investovat do svých silnic. Pokud bude trend s množstvím pokut stejný jako v prvních dnech, budou na to mít asi 13 milionů korun. A příští rok chtějí inkasovat od řidičů znovu. Od března by se totiž měl začít opravovat úsek Měřín – Velký Beranov.

Třetina řidičů ještě nezaplatila

Instalaci kamer a radarů za další města udělalo Ředitelství silnic a dálnic. Nejvíc získala Vlašim. Loni od dubna do září se měřilo v úseku Psáře – Soutice dlouhém 7,8 kilometru a Vlašim za to vybrala na pokutách už 25 milionů korun. Konečná částka ale bude ještě mnohem vyšší, protože radnice poslala 35 tisíc pokut.

„Teď začínáme posílat druhé výzvy těm, kteří nezaplatili. A k tomu obesíláme i cizince,“ říká starosta Vlašimi Luděk Jeništa. Nejvíc pokut zamíří na Slovensko, do Německa, Rakouska, Maďarska a Polska.

Pro město, jež má letos předpokládané příjmy 259 milionů korun, jsou peníze z pokut přilepšením. „Chceme postavit dětské dopravní hřiště, už se staví kruhový objezd, na kterém platíme osvětlení a chodníky. Chceme vybudovat sjezd do sportovního areálu, kam se nyní jezdí kolem základní školy, což není úplně bezpečné. Položíme nové chodníky a přechody se středovými ostrůvky,“ vyjmenovává Jeništa.

U Velkého Meziříčí se začalo měřit už ke konci loňského roku. „V současné době je příjem města z úsekového měření již více než 8 milionů korun,“ říká vedoucí tamního odboru dopravy a silničního hospodářství Jiří Pospíchal. Zastupitelé rozhodli, že vybrané peníze investují do silnic ve městě.

Po půlnoci na 9. května zachytily radary první hříšníky také u Benešova. Jen do konce května jich bylo 5 200, což dělá přes pět milionů jen za první necelý měsíc, pokud všichni zaplatí. Inkasuje i Humpolec, od 25 . května se měří na úseku Hořice – Koberovice a radnice za první tři týdny rozeslala 2900 pokut po tisícikoruně.

Měřit se tu bude až do listopadu. A příští rok se bude opravovat další úsek před Humpolcem.

Úsekové měření rychlosti mezi Lhotkou a Velkým Meziříčím na podzim 2017: