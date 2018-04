Podvedení hráči pokeru a zklamané ženy. Italský podvodník v Praze řádil

Ital Samuele Grassi v Česku obrážel pokerové turnaje, během nichž se seznamoval s profesionálními hráči. Těm se představoval pod falešnými jmény, k nimž si také vybájil fantastické identity. Vystupoval například jako zámožný podnikatel, majitel klubů a hotelů na Ibize a v Miami, fotbalista, hráč pokeru a úspěšný sázkař.

Poškození, kteří u soudu vypovídali jako svědci, se shodli, že podvodník působil přesvědčivě. „Představil se jako vlivný člověk, jako majitel sázkové kanceláře, chtěl po poškozeném a jeho příteli D. peníze. Věděl, že oba hrají poker, lichotil jim, jací jsou dobří hráči a tvrdil, že jim zhodnotí peníze,“ shrnuje Obvodní soud pro Prahu 5 výpověď jednoho z profesionálních hráčů pokeru, který na Grassiho historky skočil.

„Při seznámení se představil jako ‚Jay‘ a velmi se předváděl, seděli jsme u stejného stolu, on tam rozdával takové nepřiměřené spropitné číšníkům, tvrdil, že je majitelem známé diskotéky ve Španělsku,“ popisoval další poškozený.

Grassi ale nebyl jen obyčejný „chlubil“. Chtěl si získat důvěru hráčů, kterým pak nabídl, že za jejich peníze bude sázet na fotbalové zápasy. Sliboval jisté a rychlé zhodnocení vkladů. Pokeroví profesionálové blafování neprohlédli a podvodníkovi postupně předali v přepočtu více než dva miliony korun.

Z placení se vykrucoval

Jenže k vyplácení údajných výher se Ital nikdy neměl a termíny stále odkládal. Mezitím peníze utrácel v kasinech. Po čase hráčům došlo, že vsadili na špatného koně a podali trestní oznámení.

Grassi u soudu vinu odmítl. O „investice“ poškození podle něj přišli, jelikož tipy nevyšly. „Říkal jsem jim, že jsou plnoletí, vědí, jak sázky fungují, a že když je sázka prohraná, nemají na peníze nárok,“ tvrdil před obvodní soudem obžalovaný cizinec. Jeho obhajobě však trestní senát neuvěřil a loni v listopadu jej poslal do vězení na tři roky.

„Z provedeného dokazování je zřejmé, že obžalovaný soustavně lákal od poškozených finanční prostředky, a to na základě mylného dojmu, který v nich o své osobě jakož i o svých majetkových poměrech a schopnostech vzbudil. Z výpovědí poškozených vyplývá, že obžalovaný disponoval mimořádnými schopnostmi působit jako zkušený hráč, znalý sportovního, zejména fotbalového prostředí, se schopností vydělávat vysoké finanční částky prostřednictvím her a sázek,“ stojí v prvoinstančním rozsudku. Soud rovněž zjistil, že pro podobnou trestnou činnost je Grassi stíhán také ve Francii.

Ve středu odvolací Městský soud v Praze potvrdil Italovi nepodmíněný trest, jeho výši mírně snížil - na 2,5 roku ve věznici s ostrahou. Částí jeho skutků se musí ještě jednou zabývat první instance. Není proto vyloučeno, že Grassi nakonec stráví za mřížemi víc než 30 měsíců.



Sliboval lásku a život v Miami

Aktivity italského šíbra mají i milostnou linku, která se zdá ještě neuvěřitelnější než to, že napálil zkušené hráče pokeru. Grassi se v pražském obchodě s iPhony seznámil s tamní brigádnicí. Mladé ženě nabídl práci ve „svém“ hotelu na Floridě. Blondýnku vidina pobytu v Americe i život na vysoké noze, jak jí ho Ital prezentoval, nadchla. Neodolala ani nabídce společného bydlení v jeho apartmánu a nechala se přesvědčit i k sázce na fotbalovou tutovku.

Žena předala Grassimu přes třicet tisíc korun, které měla na účtu, a další finance si půjčila. Později vypověděla, že ji Ital začal zahrnovat láskou a slíbil, že vyhrané peníze od něj dostane v Miami, kam spolu odjedou. Podvodník zároveň dokázal přesvědčit k sázení i její matku, která mu svěřila svoje úspory. Zápas sice dopadl podle jeho odhadu, k výplatě vyhraného milionu se ale Ital neměl, což u obou žen vzbudilo pochybnosti.

Když mladší z nich zjistila pravou identitu Grassiho, láska rychle skončila. Informovala policii, podvodník však stačil zmizet. A tak si způsobenou škodu chtěla kompenzovat alespoň věcmi z opuštěného apartmánu. Sebrala dvě pánve, rychlovarnou konvici i televizi a chtěla je prodat.

Až pak se dozvěděla, že ani tyto věci Grassimu nepatřili. Apartmán i s vybavením měl pouze pronajatý. A nepodařilo se jí zpeněžit ani Italovo značkové oblečení. Když zjistila, že měl její expřítel svrab, oděvy raději spálila.

Nakonec vyšlo najevo, že Grassi pronajatý apartmán financoval z jejích peněz. Nicméně její výpověď shledal soud jako nevěrohodnou, a to zejména kvůli incidentu z listopadového líčení. Svědkyni totiž o průběhu výslechu obžalovaného informoval její přítel (Více v článku: Svědkyně s přítelem naštvali soud. On jí mobilem psal, co říká obžalovaný).