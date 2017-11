MF DNES: Šmejdi cílí na byty seniorů. V Česku řádí podvodné firmy

0:12 , aktualizováno 0:12

Firma Fond sociálního bydlení s. r. o. nabízí seniorům kompletní péči až do smrti. Dokonce za to nechce ani žádné peníze, ale „jen“ na společnost převést byt či dům. Dalším háčkem je to, že firma podobné služby vůbec poskytovat nesmí.