Bývalý důstojník StB dostal podmínku, nástup do vězení by pro něj byl těžký

Nevečeřal podvedl podle Městského soudu v Praze spolu s Pavlem Stránským manžele Janu a Petra Zháňalovy, když od nich společně vylákali půl milionu korun za pronájem nebytových prostor na Vítězném náměstí na pražských Dejvicích. Odměna za uzavření smlouvy byla 1,5 milionu korun, nicméně Zháňalovi jim zaplatili pouze třetinu předem jako zálohu. Oba muži však nedisponovali právem jakkoli s nemovitostí nakládat.

Dvojici mužů proto v roce 2016 odsoudil Obvodní soud pro Prahu 1 k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Nevečeřal měl jít do vězení na dva roky a Stránský dostal souhrnný trest tři roky i za předchozí činy. Proti rozsudku se bývalý důstojník Státní bezpečnosti odvolal a Městský soud v Praze mu skutečně trest zmírnil. Dostal třicetiměsíční podmínku s odkladem na čtyři roky. Odvolací senát přihlédl i k tomu, jak je Nevečeřal starý.



„Vzali jsme do úvahy, že ke skutku došlo před čtyřmi lety a obžalovaný je vysokého věku. Vzali jsme do úvahy i to, že by se mu těžko v třiasedmdesáti nastupovalo do basy,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda senátu Pytloun.



Senát také přihlédl k tomu, že manželům Zháňalovým byla splacena část způsobené škody. 155 tisíc korun vrátil podvedeným Stránský. Nevečeřal zatím podle dostupných údajů nezaplatil nic. Společně mají nyní uhradit zbývajících 345 tisíc korun.

Petr Zháňal nevěří, že dostane i zbytek peněz. „Když se podívám na jeho (Nevečeřalovu, pozn. red) minulost a na všechno, tak si myslím, že od něj neuvidím vůbec nic,“ řekl iDNES.cz poškozený podnikatel.

Nevečeřal: Dělal jsem jen medvěda

Se zmírněním trestu byl spokojený Nevečeřalův obhájce Eduard Bruna. „V jeho věku by vězení člověka zlikvidovalo. Soud je velice inteligentní a slušný, že to pochopil a rozhodl spravedlivě,“ sdělil Bruna. Nesouhlasí však s tím, jak se soudy dívají na vinu jeho klienta.



Nevečeřal se u soudu hájil tím, že za podvod mohl Stránský a on tam byl jen do počtu. „Byl to jeho obchod, na jednání jsem chodil v podstatě jako statista. Dělal jsem medvěda, který byl zvaný na schůzky a nic nemohl řešit,“ konstatoval Nevečeřal ve své krátké závěrečné řeči.

Bývalý důstojník StB také zdůraznil, že vedl řádný život. „Je mi 73 let. Třicet let jsem pracoval pro stát v uniformě, nikdy jsem neměl žádné problémy a odešel jsem do řádného důchodu. Vychoval jsem čtyři děti, které mají řádné vzdělání a pracují pro stát,“ uvedl Nevečeřal.

Senát neuvěřil, že by Nevečeřal byl v celém případu jen do počtu. „Pan obžalovaný tady vystoupil s tím, jak celý život pracoval a jak se choval, ale ke stáru se mu to hodně pokazilo. V roce 2010 zpronevěra, pak poškozování věřitele,“ neopomněl si rýpnout předseda senátu Pytloun.

Svědecká výpověď jednatelky firmy od Obvodního soudu pro Prahu 1:



Studoval na škole pro agenty KGB

Nevečeřal se stal příslušníkem ministerstva vnitra na počátku října 1966. V září 1969 byl přijat do KSČ a jeho kariéra rychle stoupala. Absolvoval s vyznamenáním vysokou školu KGB F. E. Dzeržinského v Moskvě. Poté byl postupně náčelníkem na Správě kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli. V roce 1983 se stal náčelníkem krajské správy StB v Plzni a v témže roce získal titul JUDr. na fakultě StB na Vysoké škole SNB. O rok později mu byl udělen titul kandidáta právních věd.



Na základě nabídky šéfa StB Alojze Lorence odešel v roce 1988 do Prahy, kde se stal nejprve zástupcem náčelníka fakulty StB a od 1. října 1989 přímo náčelníkem. Na počátku listopadu 1989 byl povýšen na plukovníka.



Za svou činnost byl Nevečeřal vyznamenán mnoha medailemi mimo jiné Za službu vlasti nebo Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR. Po listopadu 1989 byl spolu s Miloušem Krásou obviněn kvůli skartaci diplomových prací StB. Státní zástupce ale rozhodl, že oba jen plnili Lorencovy rozkazy a stíhání zastavil.

O Nevečeřalovi psal před několika lety i časopis Týden v rámci seriálu o vysokých důstojnících StB. K jeho jménu se dostal náhodou - novinářům ho řekli jiní bývalí estébáci. „Jestli hledáte opravdovou svini, jděte do toho žlutého baráku za Nevečeřalem,“ citoval je před časem týdeník.