Německo podpořilo pakt OSN o migraci, který odmítá V4 i Rakousko

Postoje některých zemí k paktu: USA se z jednání o paktu stáhly už loni v prosinci, protože dohoda je podle nich neslučitelná s jejich migrační politikou.

Ve druhé polovině července ohlásilo odchod z jednání Maďarsko. Uvedlo, že pakt jde zcela proti bezpečnostním zájmům země a že ta dohoda pro svět představuje "hrozbu".

Také rakouský kancléř Sebastian Kurz a vicekancléř Heinz-Christian Strache 31. října oznámili, že Rakousko pakt nepodepíše. Podle nich ujednání nepomáhá řešit krizi a ohrožuje rakouskou suverenitu ve věcech migrační politiky a stírá rozdíly mezi legální a nelegální migrací.

Lídři bulharských vládních stran se 12. listopadu shodli na tom, že dokument ohrožuje národní zájmy.

Česká vláda pakt odmítla 15. listopadu. Podle stanoviska, které připravilo ministerstvo zahraničí, vadí Česku na dokumentu to, že se do něj nedostaly některé jeho priority, mimo jiné jasné rozlišení mezi legálními a nelegálními migranty nebo označení nelegální migrace za nežádoucí.

Také polská vláda 20. listopadu v oficiálním prohlášení uvedla, že pakt nepodpoří, protože spíše zhorší migrační krizi. Ve stejný den oznámil odmítnutí paktu také izraelský premiér Benjamin Netanjahu, kvůli ochraně hranic Izraele.

O den později pakt odmítl také australský premiér Scott Morrison, podle kterého je dokument v rozporu s přísnou imigrační politikou a ohrozil by bezpečnost státu. devátou zemí, která jasně pak odmítla, se dnes stalo Slovensko, jejíž parlament dnes schválil usnesení odmítající pakt.

Pakt také narazil na odpor také u jedné ze stran belgické koaliční vlády. Proti se v posledních dnech začali stavět nacionalisté z Nové vlámské aliance (N-VA).

Itálie a Švýcarsko oznámily, že na rozhodnutí si počkají až po vyjádření parlamentu.

Před několika dny naopak oznámila estonská vláda, že pakt nakonec přece jen podpoří. V polovině měsíce přitom estonská vláda rozhodla, že spornou dohodu nepodpoří.

Chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová řekla, že "marrákešskou dohodu" nepodepíše, ačkoli chorvatská vláda je zatím podle všeho ochotna tak učinit.