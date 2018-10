Je pravda, že vás otec týral? Kočner sbíral informace na Kuciakovy kolegy

Je pravda, že vás a vašeho bratra otec v dětství týral? Je pravda, že po tragické události v rodině jste se psychicky zhroutil a dodnes užíváte silná sedativa? Udržujete poměr s kolegyní Martinou Raabovou? Je váš vztah s kolegyní poznamenán traumatem z dětství? Pokud ano, jak se to projevuje?



Na konci května přišel investigativnímu reportérovi slovenského deníku SME Adamovi Valčekovi e-mail právě s těmito otázkami. Odeslaný z mobilu Mariána Kočnera, slovenského kontroverzního podnikatele, který vyhrožoval novinářům a je podezřelý, že stojí v pozadí objednání vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka.

Kočner chtěl jediné: dát Valčekovi jasně najevo, že o něm ví všechno a postrašit jej. Všechno o jeho zdravotním stavu, rodinných vztazích i traumatech z minulosti. Novinář mu pár hodin před tím poslal e-mail s nepříjemnou otázkou: proč Kočnerovi přišlo na jeho soukromý účet půl milionu eur odeslaných z konta vytunelované firmy Technopol Services.



„Ten pocit je velmi nepříjemný, člověk se v tu chvíli začne bát o život, šokuje vás to. Počítal jsem, že o mě někdo může sbírat informace, aby mě diskreditoval. Ale že v roce 2018 může novináře někdo sledovat, fotit a získat informace, které veřejně dohledat nelze, by mne nenapadlo,“ říká pro MF DNES Adam Valček.

Se špehy v zádech

Je jedním z minimálně pěti novinářů, které tajně sledovali bývalí elitní policisté a agenti slovenské zpravodajské služby. Pro Mariána Kočnera, jak tvrdí policii bývalý šéf kontrarozvědky Slovenské informační služby Peter Tóth.

Vedle zavražděného novináře Jána Kuciaka Tóth sledoval právě Valčeka, Kuciakova kolegu z Aktualit.sk Marka Vagoviče, investigativní novinářku Denníku N Moniku Tódovou nebo šéfredaktora a komentátora časopisu Týždeň Štefana Hríba. Všechny spojuje jediné: psali o Kočnerově byznysu, pochybných převodech peněz, podezřelých prodejích majetku a zejména o tunelování firmy Technopol Services.

Novináře sledoval Tóth několik měsíců, Kočner jej o to měl požádat před rokem a půl s tím, že chce připravit diskreditační kampaň „novinářů hlavního proudu“.

Tóth se veřejně ke sledování vyjadřovat nechce. Informace o tajném pořizování nahrávek ale pocházejí z policejního vyšetřovacího spisu. Tóth uvedl, že novináře osobně nesledoval, na otázku, zda se však na sledování nějakým způsobem podílel, už neodpověděl. „Nevím, co je ve vyšetřovacím spisu. S určitostí ale mohu říct, že výpověď s (mým) jménem v něm není,“ prohlásil.



Tóth nebyl podle dostupných informací na sledování novinářů sám – najal si Miroslava Kriaka, bývalého zástupce sledovacího týmu Slovenské informační služby, který už před rokem 1989 působil u Státní bezpečnosti. V devadesátých letech pracoval právě pro tajnou službu a jako svědek vystupoval v kauze únosu syna tehdejšího slovenského prezidenta Michala Kováče. Naposledy byl zaměstnán u Finanční správy, která jej ale okamžitě, když se objevilo podezření ze špehování novinářů, propustila.

O tom, že ke sledování novinářů docházelo, ale není pochyb. Už proto, že jej zmiňuje i usnesení, kterým soudce poslal do vazby trojici mužů a překladatelku Alenu Zsuzsovou –pro vraždu novináře Kuciaka. Dokument zmiňuje, že Zsuzsová předala podnikateli Zoltánovi Andruskovi nahrávky, na kterých byl Ján Kuciak natočen v kavárně, a zároveň jeho fotografie.

Na Kočnera už reportér Adam Valček podal trestní oznámení pro sledování, ostatní novináři to zvažují. Komentátor Štefan Hríb označil sledování soukromí novinářů za pokračování praktik komunistické tajné policie (StB). Reportér Marek Vagovič zase popisuje, že o spolupráci Kočnera s Tóthem měl indicie už roky. „Věděl jsem, že Tóth celé roky rozehrává špinavé zpravodajské hry. Považoval jsem ho za nájemného žoldáka, který je za peníze ochotný sloužit i mafii,“ prohlásil Vagovič.

Kočnera, který je dnes ve vazbě, ohledně sledování vyslechla policie už v červnu. Když tehdy odcházel ze služebny, z novinářů, kteří se jej na pronásledování ptali, si utahoval a odmítal o podezření mluvit. „Nejsem si jistý, zda by vás moje odpověď nevystrašila a nevyvolala ve vás pocit úzkosti. Kdyby se to stalo, určitě byste na mě podali trestní oznámení a žádali policejní ochranu,“ řekl s tím, že s novináři se už bude bavit jen přes nový web Na pranieri, kde chce ukazovat jejich soukromí.

Tóth: muž z druhé strany

Právě na tomto webu se objevilo i video, ve kterém figuruje televizní reportér Eugen Korda. Je zachycen, jak přichází k přechodu pro chodce a po pár krocích upadne. Šlo o jeho cestu v podvečer z restaurace. Video vzniklo v bratislavské čtvrti Staré město, podle záběrů před budovou rozhlasu. Přechod tu má jednu zvláštnost – zhruba v polovině je o pár centimetrů vyšší a večer za tmy tu zakopává spousta lidí i za střízliva. Dva muži Kordovi po pádu pomohli na nohy a dál šel už opět sám.

Eugen Korda má se zastrašováním již své zkušenosti. Za vlády Mečiara jej právě tajná služba sledovala, paradoxně stejně tak i Tótha.

Peter Tóth byl v devadesátých letech minulého století novinář, který zejména mezi roky 1994 až 1998 psal odvážné články do deníku SME o režimu tehdejšího premiéra Vladimíra Mečiara. Následně začal pracovat pro tajnou službu, které později za vlády Mikuláše Dzurindy šéfoval. Ke Kočnerovi měl velmi blízko, dokládá to například i jejich společné vystoupení v kulturním domě v Lučenci, tři měsíce před vraždou novináře Kuciaka. Organizoval ji Tóth a Kočnera, kterému tykal, si pozval jako hosta a servilně debatovali.

Tóth se tím, že se s Kočnerem zná, netají. „Mariána Kočnera znám 23 let. Pokud by se potvrdila podezření vyslovená na jeho adresu, nevyhnutelně by to znamenalo konec našeho přátelství. Pomyšlení, že někdo, koho jsem znal 23 roků a považoval za přítele, by byl schopný sáhnout na lidský život a způsobit tak utrpení rodinám Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, je trýznivé,“ napsal na svůj web datel.sk na začátku října. V ten samý den se podle informací MF DNES rozhodl jít na policii a vypovídat – jako utajený svědek.

Zdroj blízký vyšetřování MF DNES řekl, že policisté si jeho výpověď o sledování novinářů vysvětlují tak, že chce v současné době právě s policií spolupracovat. „A vyhnout se tak vysokému trestu, který za pronásledování hrozí,“ řekl zdroj.

Dělejte víc, zní ze zahraničí

Dříve než Peter Tóth, v podstatě ihned po zadržení, začal s policií spolupracovat podnikatel z Komárna Zoltán Andruskó. Právě ten vypověděl, že vraždu si u něj objednala překladatelka Alena Zsuzsová, a ta mu údajně řekla, že v pozadí je Marián Kočner. Andruskó pak najal dvojici vrahů – Tomáše Szabó, který 21. února Kuciaka a jeho přítelkyni Kušnírovou v jejich domě ve Velké Mači zastřelil, a Miroslava Marčeka, jeho bratrance. Ten měl vraha na místo činu osudný večer dovézt autem, stejně jako sedmkrát před tím, když si dům obhlíželi.

Slovenské úřady a vládu nyní vyzvala mezinárodní novinářské organizace Reportéři bez hranic, aby zintenzivnili vyšetřování. „Musí se udělat vše, aby se vyjasnily aktivity Mariána Kočnera a pronásledování novinářů slovenských médií,“ napsal šéf organizace Christophe Deloire.