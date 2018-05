Firma uzavírá neprůstřelné smlouvy. Za neplacení pak klienty tahá po soudech

Smlouvu s ABC Českého hospodářství uzavřela i Kamila (její jméno redakce zná). Přestože jí není ani třicet let, rozhodla se podnikat v oblasti stavebnictví. Krátce po založení firmy našla nabídku, jak získat nové klienty. Vyplnila proto registrační formulář a vzápětí jí telefonicky zkontaktovali, že všechno proberou na osobní schůzce. Kamila se krátce poté sešla s regionálním ředitelem.

„Poskytne vám informace, co všechno nabízejí a ukáže tabulku, kolik to stojí. Rovnou vám sdělí, že to nabízejí za tuto cenu, ale pokud uzavřete smlouvu ještě ten den, tak zaplatíte méně. Z částky 71.148 korun mi to slevil na 46.585 korun, což zní dobře, protože 4245 měsíčně není tolik, když vám to klientelu zprostředkuje,“ uvedla Kamila. Plnou částku by zaplatila v případě, že by nedodržela rozepsaný splátkový kalendář.

„Když došlo na podepsání smlouvy, řekla jsem mu, že si smlouvu vezmu domů a pořádně si ji pročtu, jelikož jsem ještě nezkušená a hned podepsat nechci. On odpověděl, že to chápe, ale že je tu právě kvůli mně, a že je tu jedinečná příležitost dostat slevu 50 procent,“ popsala další postup Kamila.



Smlouvu si na místě pročetla a rovnou se zeptala, jestli od ní může kdykoli odstoupit. Obchodní zástupce jí to odkýval. Ve chvíli, kdy se ptala na pokuty zmíněné v obchodních podmínkách, reprezentant ABC Českého hospodářství jí uklidnil, že se jí týkat nebudou.

Dva pokusy o ukončení smlouvy

Po schůzce se věnovala stálým klientům a když jí přišla faktura k zaplacení, napsala společnosti, že by ráda od smlouvy odstoupila. Vzápětí ovšem přišla odpověď, že výpověď bude platná k datu ročního výročí od podepsání smlouvy. Mezitím musela samozřejmě zaplatit celou sjednanou částku.

Pak si teprve proklepla společnost podle recenzí na internetu. „Najednou jsem byla v šoku, nadávala jsem si a brečela jsem, co s tím můžu udělat. Přistupovala jsem k tomu, že každý může chybovat, ale podle jejich obchodních podmínek jsem neměla. Tohle může podepsat jen debil,“ konstatovala suše.



Spokojená přitom není ani s nabídkami, které jí společnost přeposílá. „Chodí mi e-maily, že hledají úplně někoho jiného, než co já dělám. Je to nesmysl. Přišla mi například nabídka výroby šroubů nebo z nějakého železářství,“ upřesnila Kamila.

Nyní napsala další žádost o výpověď smlouvy. Našla si formulář na jejich stránkách, jak to má vypadat a poslala ji ještě měsíc před termínem. Přišlo jí potvrzení o přijetí, ale stále se bojí. „Mám z toho samozřejmě strach, protože když jsem četla recenze na internetu, tak tam lidé psali, že i přes podání výpovědi se jim to automaticky prodloužilo,“ dodala. Firmě zatím zaplatila téměř čtyřicet tisíc.

Místo tisíce nabídek nepřišla ani jedna

Stejnou zkušenost má i Olga Mešková ze společnosti Čistící stroje Kärcher. Smlouvu uzavřela 3. srpna 2017. „Dle mého názoru při podepisování smlouvy byl vyvinut značný psychologický nátlak. Při přesvědčování obchodním zástupcem ABC Českého hospodářství byly podány zavádějící až lživé informace ohledně návštěvnosti portálu ABC Českého hospodářství a počtu poptávek, konkrétně v kategorii čisticí techniky, kterou naše firma prodává,“ popsala své zkušenosti iDNES.cz Mešková.

Reprezentant firmy také tlačil na to, aby smlouvu podepsala hned na místě, sliboval jí za to slevu. „Původní cena firemní prezentace za rok činila 65.340 korun, po slevě 43.560 korun včetně DPH. O tom, že prezentace se bude automaticky prodlužovat jsme informováni nebyli. Je to uvedeno ve smlouvě malým písmem na konci, “ shrnula Mešková.

Od září 2017, kdy profil na portálu ABC Českého hospodářství vznikl, se o jejich firmu zajímalo zhruba deset lidí, žádnou nabídku ale neobdrželi. „Momentálně je situace taková, že jsme smlouvu písemně vypověděli a zaslali doporučeně na příslušnou adresu ABC. Vyčkáváme, jak se to vyvine,“ uzavřela celou věc Mešková.

Negativní zkušenost s ABC Českého hospodářství má i Štěpán Binko ze společnosti Internet projekt. Uzavřeli smlouvu, kterou pak chtěli rozvázat, protože spolupráce neměla smysl a nepřinášela žádný efekt. „Kolegovi neustále posouvali termín schůzky. Nakonec přišli s tím, že měli v obchodních podmínkách zaškrtnuto, že jsme prošvihli výpověď smlouvy,“ konstatoval Binko. Zaplatili tedy delších pár desítek tisíc a podali znovu žádost o ukončení smlouvy.

S plněním nebyli spokojení, protože ABC Českého hospodářství jim pouze zřídila profil v jejich katalogu. Jak sám poznamenal, drtivá většina lidí používá při vyhledávání firem internetový portál a nikoli katalog nějaké společnosti. „Oni slibují, že vám budou shánět klienty, ale jak jsem pochopil i od soudů, kam jsem chodil jako svědek, tak se to neděje,“ uvedl Binko.

Soudkyně: Smlouvám se nedalo nic vytknout

Ve smlouvě je uvedeno, že případný spor bude řešit v prvoinstančním řízení Obvodní soud pro Prahu 1 a skutečně podle přehledu soudních jednání za poslední tři roky řešil 180 žalob, které na své klienty podalo ABC Českého hospodářství. Celkově by mělo být soudních pří až ke třem stovkám.



Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Alena Novotná iDNES.cz sdělila, že nemají přesná čísla kolik sporů vyhrála společnost ABC Českého hospodářství, tuší ale, že jich bude velká většina.



„Mám za to, že bylo starší období, kdy ve smlouvách se některá ustanovení dala napadnout pro neplatnost. Ale pak nastalo období, kdy už ty smluvní dokumenty upravily tak, že se vztahu mezi podnikateli nedalo vytknout nic. Případy, které jsem soudila, tak většinou jejich zákazník první rok zaplatil a další rok už si nebyl vědom toho, že to musí včas vypovědět,“ uvedla Novotná.

Někteří klienti ABC Českého hospodářství se prý snažili argumentovat tím, že jim to nepřineslo žádný efekt reklamy. „Jenomže v žádné smlouvě o reklamě se reklamní agentura nezavazuje, že jim to přivede zákazníky nebo zakázky za učité částky. Takže s tím nemohli uspět a potom to museli doplatit do konce smluvního vztahu,“ dodala Novotná s tím, že nešlo o malé částky, nicméně byly předem stanovené dohodou.

Zástupce společnosti: Důležitá je forma výpovědi

Společnost ABC Českého hospodářství iDNES.cz sdělila, že aktuálně poskytuje služby tisícům aktivních klientů. Žádostí o ukončení smlouvy eviduje v řádu jednotek.



„Výpovědi klientů určitě musíme akceptovat stejně jako kterákoli jiná firma v České republice. A samozřejmě jako všechny právní úkony musí mít svoji formu. To je pro platnost norem, které chrání zájmy obou stran, naprosto nezbytné. Problém s výpovědí nastává jen v ojedinělých případech,“ uvedl Milan Novotný z ABC Českého hospodářství.

A upřesnil, že problémy jsou v naprosté většině s klienty, kteří jejich službu odebírali, ale neplnili závazky plynoucí ze smlouvy.

Podmínky pro podnikatele jsou mnohem tvrdší

Advokáti, které server iDNES.cz oslovil, se shodli, že při uzavírání smluv mají podnikatelé mnohem menší obranu než spotřebitelé. Právník Viktor Rossmann uvedl, že byznysmeni nemohou od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.



„Ve smlouvě mezi podnikateli si lze v zásadě sjednat vůči druhé smluvní straně mnohem tvrdší podmínky, než u smluv spotřebitelských. Pokud poskytovatel služby ABC Českého hospodářství dodržel sjednané podmínky ve smlouvě, respektive v obchodních podmínkách, bude s největší pravděpodobností právo na jeho straně,“ vysvětlil advokát Pavel Kropáček.

Rossmann pak řekl, že obecná nespokojenost s plněním nemůže být důvodem pro ukončení smlouvy. „Je nutné, aby poskytované plnění mělo vady – tedy aby bylo poskytováno v jiné kvalitě či rozsahu, než dle smlouvy,“ shrnul s tím, že v obchodních podmínkách nenašel závazek, že by ABC Českého hospodářství přivedla určitý počet zákazníků nebo zakázek.