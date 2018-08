Místopředseda SPD chce střílet migranty, kteří pronikli do španělské Ceuty

Incident, při němž se stovce migrantů podařilo proniknout z Maroka do španělské enklávy Ceuta, odsoudila celá řada lidí. I proto, že při něm sedm španělský policistů utrpělo popáleniny od nehašeného vápna a od kyseliny, když se jim snažili ve vstupu do země zabránit.



Pobouření však vzbudil také výrok poslance a místopředsedy SPD Fialy, který na útok migrantů zareagoval výzvou k zabíjení. „Stovky migrantů včera opět pronikly ve Španělsku přes hranice do EU. Použili brutální násilí. Těží z tolerance a zbabělosti evropských politiků. Na násilný pokus překonat hranici je jediná odpověď suverénní země a tou je rozkaz k palbě,“ napsal na svůj Twitter.

Fialovi pak někteří lidé psali, že není o nic lepší než Adolf Hitler, případně se pozastavovali nad jeho duševním zdravím. Navíc mu vyčítali, že počty migrantů, kteří se do Ceuty dostali, byly mnohem menší, než uvedl. Ve středu totiž do enklávy proniklo pouze 118 migrantů. Drtivou většinu Afričanů pak Španělé vrátili do Maroka (více zde).



Redakce iDNES.cz se právníka Aleše Rozehnala zeptala, zda se Fiala svými výroky dopustil trestného činu. Podle něj jde o podněcování k trestnému činu, za což by mu v případě odsouzení hrozil trest odnětí svobody až na dva roky



„Jeho podstatou je vzbuzení rozhodnutí spáchat trestný čin projevem směřujícím k vyvolání tohoto rozhodnutí. Na formě projevu nezáleží, předpokladem trestní odpovědnosti je jeho veřejné provádění,“ uvedl Rozehnal.

K trestní odpovědnosti v takovém případě postačuje i úmysl nepřímý. Pachatel tak musí alespoň vědět, že jeho projev může vyvolat rozhodnutí spáchat některý trestný čin - byť i jen u jednotlivé osoby – a zároveň musí být srozuměn s tím, že k tomu dojde.

Právník: Nikdo to asi nemůže brát vážně

Ačkoli Fiala argumentuje tím, že v daném případě došlo k narušení hranic Evropské unie, podle Rozehnala to jeho výrok neomlouvá. „Narušení hranic je bezesporu trestným činem. Nicméně mu může být zabráněno pouze adekvátními právními prostředky, kterými rozhodně není střílení do osob, které hranice narušily,“ uvedl Rozehnal.



Právník však nevěří, že by někdo Fialu za jeho výrok pohnal k zodpovědnosti, protože trestní právo by mělo postihovat nejsilnější projevy protiprávního chování. „Tady si myslím, že pana Fialu nikdo nemůže brát vážně a asi nehrozí, že by někdo jeho podnětu k trestnému činu uposlechl. Je to spíš hospodské tlachání,“ uvedl Rozehnal. Dodal, že mu výrok zveřejněný na Twitteru přijde natolik hloupý, že nesplňuje nebezpečnost, kterou trestní právo vyžaduje.

Redakce iDNES.cz se snažila sehnat Fialovo vyjádření. Na zaslané dotazy však neodpověděl.

SPD má problémy s výroky dlouhodobě. Na začátku září bude soud rozhodovat o nenávistných výrocích někdejšího tajemníka SPD Jaroslava Staníka. Toho již soud uznal vinným a uložil mu dvouletou podmínku a pokutu 70 tisíc korun. Nicméně Staník podal proti trestnímu příkazu odpor. Proto bude jeho případ v hlavním líčení projednávat Obvodní soud pro Prahu 1.