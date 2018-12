Chladnokrevně zastřelil čerpadlářku, aby mohl uloupit deset tisíc korun

Za střelcem se do čerpací stanice přihnala další maskovaná osoba zahalená kapucí, podle pohybů pravděpodobně žena. V ruce měla paralyzér a provaz. Muž ukradl z pultu kasu a žena další zboží. Uplynulo jen čtyřicet vteřin a dvojice lupičů z pumpy utíká.



„Neměla sebemenší šanci, pachatel střílel prakticky okamžitě. Když jsme zpomalili záběry, je vidět, že ta druhá osoba měla v ruce paralyzér a provaz,“ říká jeden z kriminalistů.

Čerpadlářka Jana pracovala na pumpě dlouhé roky. Už před čtyřmi lety ji podle informací MF DNES přepadl v noci při službě jiný lupič. Ohrožoval ji nožem, ale tehdy vyvázla bez zranění.

K pumpě, která je stále uzavřena, jezdili včera celý den lidé zapalovat svíčky, pokládat květiny a vzkazy. Jedním z nich byl i šofér cisterny rafinérky v Kralupech nad Vltavou, který Janu dobře znal. „Jezdil jsem sem pravidelně po práci, vždy kolem jedné hodiny v noci. Stejně jsem tu byl i v pondělí, tedy hodinu a půl před přepadením,“ vzpomíná.

Osmapadesátiletou ženu popisuje jako dobrosrdečnou paní, která s ním vždy chvíli promlouvala, když si u pumpy kupoval kafe a cigarety. „Vyprávěla mi, že se chce odstěhovat do Prahy, ale její manžel odmítá, že prý chce zůstat tady a dívat se na Říp,“ vypráví.

Pachatele zachytily kamery

Policisté nyní pátrají po pokladně, kterou dvojice ukradla. Podle zjištění MF DNES v ní pravděpodobně nebyla žádná závratná suma, asi jen zhruba deset tisíc korun. Právě tolik si čerpadláři nechávali u sebe na noční směnu.

Pumpa je uzavřena, kriminalisté už tři dny pátrají po pachatelích. Záhadnou dvojici natočily kamery uvnitř benzinky – jedna je umístěna nad pultem, druhá zabírá prostor z opačné strany. Policisté tak mají spoustu střípků, díky kterým mohou lidé vrahy poznat. Pachatelku třeba podle její zvláštní rozevláté chůze, případně šedočerveného batohu, který měla na zádech. Muž ve světlešedé mikině střílel pravou rukou, při útěku z pumpy v ní nesl hranatou kasu a pistoli měl v levé. Žena nesla dva ukradené kartony cigaret.

VIDEO: Policie uveřejnila video z vraždy čerpadlářky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přihlásily se desítky svědků

Vyšetřovatelé zatím nevědí, zda na místo přijeli svým automobilem, nebo je komplic vysadil poblíž, či přišli pěšky přes okolní pole. Pumpa je před Nelahozevsí, k nejbližším domům je to přes pět set metrů vzdušnou čarou.

Policii se ozvaly už desítky potenciálních svědků. Většina tipů se soustředila na oblečení, batoh a chůzi pachatelů. „Našli jsme dvacet podobných batohů a pětadvacet lidí, kteří mají podobnou taneční chůzi jako jeden z pachatelů,“ říká kriminalista.

Nadějně vypadal tip týkající se muže, na kterého by takový čin seděl. „Má na svědomí násilnou trestnou činnost a loupežné přepadení. Nakonec jsme zjistili, že je už měsíc ve vězení,“ doplňuje vyšetřovatel.

Policejní mluvčí Zdeněk Chalupa včera potvrdil, že vraždu mohl spáchat smíšený pár – muž a žena. „Kriminalisté i nadále žádají případné svědky o pomoc, zejména řidiče, kteří projížděli v pondělí kolem čerpací stanice mezi půl třetí a třetí ráno a mají v autě kameru, aby se přihlásili policii,“ uvedl mluvčí. Za vraždu dvojici hrozí od patnácti do dvaceti let vězení, případně výjimečný trest.

Majitel čerpací stanice Zdeněk Tetour, který vlastní dvě benzinové pumpy, se z tragédie nemůže vzpamatovat. „Zvažuji, že vůbec nebudeme prodávat v noci,“ řekl a potvrdil i přepadení stejné pumpařky před zhruba čtyřmi lety.

„Vůbec nerozumím chování lupičů. Mohli si vzít, co chtěli, ale místo toho přijdou a první, co udělají, je, že zastřelí člověka. Je to obrovské neštěstí,“ uvedl Tetour.

Pumpa je stále obehnána policejními páskami a u vjezdu stojí cedule s nápisem „Mimo provoz. Promiňte“. Včera se na místo vrátili policejní technici a propátrávali pole kolem benzinky.