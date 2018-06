Poche: Spor o mé nejmenování chce část ČSSD řešit před hlasováním o důvěře

„Někdy do dvou týdnů, do hlasování o důvěře musí zasedat vedení sociální demokracie,“ prohlásil Poche. Nemyslí si ale, že by někteří poslanci kvůli tomu pro vládu nakonec nehlasovali.

Poche nepovažuje za ukončenou záležitost, že nebyl jmenován ministrem zahraničí. „Ne, to rozhodně ne,“ řekl po uvedení Hamáčka premiérem Andrejem Babišem, který byl pověřen řízením ministerstva zahraničí.

Poche se stane politickým tajemníkem na resortu. „Sociální demokracie trvá na té nominaci,“ prohlásil. „Nemám žádné informace, že by se sociální demokracie chystala ustoupit,“ uvedl také Poche.

Potvrdil, že si na ministerstvo přivede vlastní spolupracovníky, „Velmi málo. Já jsem informoval všechny náměstky, že nechci... že pan Hamáček nechce dělat žádné výrazné organizační změny a pokud někoho přivedu, tak to budou jednotlivci,“ sdělil novinářům budoucí politický tajemník resortu zahraničí.

Z dvojvládí na zahraničí si utahuje šéf opoziční ODS Petr Fiala. Na Twitteru napsal, že to bude poškozovat české zájmy v zahraničí. „Kdo vlastně vede naší zahraniční politiku? Suplující ministr Hamáček? Skrytý „ministr“ tajemník Poche? Nebo sám premiér? Neuvěřitelná situace,“ napsal Fiala.

Nejsem smutný, lítostivý, vítač, ani sluníčkář...

„Nejsem nijak smutný nebo lítostivý z toho nejmenování, to je prostě politická každodennost. Chci pracovat pro českou zahraniční politiku. Jestli je to ve funkci ministra nebo politického tajemníka, pro mě není důležité,“ popsal své osobní pocity.

„Já bych to přiblížil něco jako šéf týmu poradců,“ popsal Poche svou budoucí pozici na ministerstvu zahraničí. Připomněl, že na ministerstvu již existoval post politického tajemníka. „Je to někdo, kdo má jasnou pravomoc diskutovat směřování politické daného resortu, takže já myslím, že to je velmi jednoduché, v diplomacii tomu všichni rozumí,“ řekl Poche.

„Budu se snažit ukázat, že nejsem ani vítač, ani sluníčkář, ani amatér, všechny ty nálepky, které mi pan pan prezident nebo jeho tiskový mluvčí za poslední dva měsíce dali. Rád bych se jich zbavil a třeba potom pan prezident změní názor,“ uvedl Poche.

Za klíčovou proritu označil v rámci Evropské unie dohoda na víceletém finančním rámci a na postupu v otázce migrace. „Během čtrnácti dnů bude také v Bruselu probíhat summit NATO, kde po tom ochlazení vztahů se Spojenými státy po zrušení íránské dohody, po odstoupení Spojených států od klimatické dohody se musíme pokusit s americkou administrativou jednat tak, aby alespoň v té bezpečnostní části ty vztahy nebyly narušeny,“ řekl Poche.

Další prioritou je podle něj pokračování strategického dialogu s Německem. Rusko nepovažuje za hrozbu, ale za partnera, se kterým musíme diskutovat a hájit velmi tvrdě své zájmy. Sankce vůči Rusku mají pokračovat, což podle Pocheho potvrdí i summit Evropské unie.