Poche chce, aby ČSSD v pátek vyřešila situaci kolem ministerstva zahraničí

„Já bych chtěl, aby se o tom vedla debata. A předsednictvo mě buď potvrdilo, nebo tu nominaci změnilo,“ uvedl Poche.



Hamáček už minulý týden řekl, že na dvou židlích se už šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi dlouho sedět nechce. Jednoznačně řekl, že chce zůstat ministrem vnitra a do konce prázdnin vyřešit otázku obsazení ministerstva zahraničí. Hamáček popřel spekulaci, že by vnitro mohl přepustit pro prvního místopředsedu Jiřího Zimolu.

„Já jsem bral svoji roli na ministerstvu zahraničí jako dočasnou. Jediným kandidátem sociální demokracie je Miroslav Poche,“ řekl iDNES.cz Hamáček. V dalších dnech opakoval stále totéž. V pátek se schází předsednictvo ČSSD, v němž zatím Hamáček dokáže většinou získat těsnou většinu pro věci, které prosazuje. Kdyby ale ztratil hlasy z pražské ČSSD, ze které je i europoslanec Poche, mohli by sociální demokraté, kteří se snaží být ještě více vstřícní k prezidentovi Miloši Zemanovi, prosadit kandidáta, který by vyhovoval hlavě státu a kterého by pak premiér Andrej Babiš neměl problém Zemanovi navrhnout, protože by ho prezident jmenoval.

Zeman v polovině července řekl, že považuje otázku obsazení ministerstva zahraničí za uzavřenou. Jak dlouho bude Hamáček současně řídit oba resorty, ponechává čistě na něm.

Hamáček ve středu záležitost s prezidentem na Hradě probíral. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček poté sdělil, že Zeman Pocheho jmenovat nadále odmítá. Před jmenováním Babišovy vlády jako důvody svých výhrad uváděl, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku.