Poche je ve sporu s Babišem a Zemanem kvůli velvyslanci v Číně

Podle několika na sobě nezávislých zdrojů z okolí prezidenta i z diplomacie se vše mělo odehrát zhruba následovně. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok měl při jednom z rozhovorů se Zemanem mluvit i o tom, že na konci listopadu vyprší Tomšíkovi druhé funkční období.



Zkušeného ekonoma se třemi vysokými školami a zkušenostmi z řady studijních a pracovních pobytů v několika zemích prý zmínil jako možného adepta na velvyslanecký post v Číně.

Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB

Prezidentu Zemanovi, pro něhož jsou obchodní vztahy s Čínou jednou z priorit, se ta myšlenka údajně zalíbila. Následně ji prý konzultoval s Babišem. I ten byl údajně pro. Prý s tím, že by v takovém případě mohl navrhnout do bankovní rady ČNB nějakého „svého“ člověka.

Stávající velvyslanec v Číně Bedřich Kopecký by měl končit v říjnu. Předpokládalo se, že by ho nahradil právě Tomšík. Chyběl už jen souhlas ministerstva zahraničí, které po odmítnutí kandidáta ČSSD Pocheho vede dočasně předseda strany a ministr vnitra Jan Hamáček.

Jenže navrhování velvyslanců má svá pravidla. Na počátku stojí personální rada, která adepty vybírá pro ministra. Ten je následně předloží vládě, a když se dočká souhlasu, putuje seznam velvyslanců k prezidentovi. Po jeho schválení vše kontrasignuje premiér a následně se žádá o agrément dotyčná země.

V Číně má centrální banka velký zvuk a schválení bývalého viceguvernéra velvyslancem by nejspíš byla jen formalita. Zvlášť kdyby se nejspíš mohl opřít i o podporu některých skupin, které v Číně podnikají, v čele s PPF Petra Kellnera.

Trucpodnik s Kauckým

Ovšem Zemanův a Babišův plán dostal trhlinu hned na začátku. Personální radu totiž v Černínském paláci ovládl Poche, který se namísto ministra stal alespoň politickým tajemníkem.

Rada tedy na velvyslanecký post v Číně před pár týdny navrhla Kauckého. Náměstka ministra zahraničí, zastupitele ČSSD na pražském magistrátu a především Pocheho dlouholetého kamaráda. Někdy poté Babiš v TV Prima natvrdo řekl, že Poche ministrem nikdy nebude, byť do té doby nechával tento spor především na prezidentu a sociálních demokratech.

„Působení pana Pocheho je velice negativní. Je jasné, že on nebude ministrem,“ uvedl před čtrnácti dny Babiš s tím, že je nepřijatelné, aby se Poche někdy na ministerstvu choval, jako by ministrem byl. Poche následně reagoval slovy o „údajné snaze Babiše prosadit do diplomacie vysloužilé politiky ANO“.



Tím měl nejspíš na mysli především končící pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou, o níž se mluvilo v souvislosti s velvyslanectvím ve Švýcarsku. Návrh na její přesun do Bernu ale od nikoho z ANO oficiálně nepadl.

Tlak na Hamáčka

Vraťme se ke sporu o obsazení velvyslaneckého postu v Číně. V současné chvíli je tedy personální radou ministerstva zahraničí navržen Kaucký. Záleží jen na úřadujícím ministru Hamáčkovi, jestli jeho jméno přinese i na vládu.



Hamáček je teď pod dvojím tlakem. Když na vládu přinese jméno Kaucký, neuspěje nejspíš u premiéra ani prezidenta. Pokud by porušil tradiční zvyklosti a na vládě navrhl někoho jiného, například viceguvernéra Tomšíka, bude mít velké trable v sociální demokracii, v níž má Poche a jeho spojenci stále velké slovo.

Možná i proto Hamáček ve čtvrtek po několikerých urgencích odepsal k tématu velice stručně: „Velvyslance vůbec nemohu komentovat.“ Prakticky shodně odpovídali i další. „Všechny tyto věci jsou jednak v režimu vyhrazené, za druhé v diplomacii není zvykem nic takového komentovat,“ uvedl Kaucký.

Diplomatické záležitosti prý „ze zásady“ nekomentuje ani mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Babiš rovnou popřel, že by se něco takového vůbec dělo. „Nikdy jsem s prezidentem nebo někým jiným nemluvil o tom, kdo bude velvyslancem v Číně,“ sdělil premiér. Na doplňující dotaz, co říká nominaci Kauckého personální radou, dodal: „Nevím o tom.“

Jediný trochu konkrétnější byl Poche: „Opakovaně jsem zdůrazňoval, že upřednostňuji na posty v diplomacii lidi, kteří mají zkušenosti i znalost regionu, a že se budu řídit doporučeními personální rady. Jsem rád, že personální rada navrhla na všechny obsazované posty velmi kvalitní kandidáty, a doporučoval bych se výběrem personální rady řídit,“ napsal Poche.

Vláda má v dohledné době kromě Číny navrhovat i velvyslance do Švýcarska, Japonska a Gruzie. V říjnu má personální rada navrhovat dalších zhruba 25 jmen na ambasády. Po komunálních a senátních volbách má být jasno, kdo se stane regulérním ministrem zahraničí. Jenže socialisté řešení zatím odsouvají a oficiálně trvají na Pochem.

Toho ovšem po Zemanovi ve čtvrtek už podruhé odmítl Babiš poté, co Poche v europarlamentu hlasoval pro řízení proti Maďarsku. V kuloárech se spekuluje, že by Hamáček mohl na ministerstvo navrhnout volebního lídra pražské ČSSD Jakuba Landovského, se kterým by nejspíš souhlasil i Zeman. Proti je ovšem zase Poche. Upřednostňuji na posty v diplomacii lidi, kteří mají zkušenosti i znalost regionu.