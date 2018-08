Trendy Česko. Za půl roku přijelo pět milionů turistů, skokanem je Plzeň

20:54 , aktualizováno 20:54

Počet turistů letos nejspíše opět trumfne loňský rekord. Jen za první polovinu roku přijelo do Česka téměř pět milionů zahraničních návštěvníků. Pokud to tak půjde dál, letošní čísla by mohla být nejvyšší od ekonomické recese v roce 2012. Nárůst zaznamenaly všechny kraje. Nejvíce Plzeňský, kam zavítalo o třicet procent více hostů.