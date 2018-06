Počet obyvatel Česka letos stoupl o 3 300. Přírůstek zajistila migrace

9:11 , aktualizováno 10:28

Počet obyvatel Česka se v prvním čtvrtletí zvýšil zhruba o 3 300 na 10,613 milionu lidí. Přírůstek zajistila zahraniční migrace, a to nejvíce z Ukrajiny a Slovenska. Od ledna do března více lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.