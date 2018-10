Do konce září zemřelo při dopravních nehodách více než 400 lidí

Těžce bylo při nehodách zraněno 1 857 lidí, lehce 19 338 lidí. Policisté řešili během devíti měsíců roku skoro 80 000 nehod, zhruba o tisícovku více než v loňském roce. Na tiskové konferenci to dnes uvedl šéf dopravní policie Tomáš Lerch.



„Nárůst oproti předchozímu roku je výrazný a o něco překročil i čísla z roku 2016,“ řekl Lerch. Zhruba pětina nehod je podle Lercha způsobena tím, že se řidič plně nevěnuje řízení. Nejvíce lidí pak zemře při nehodách, kdy řidič nepřizpůsobí rychlost stavu vozovky, nebo když vjede do protisměru. „Nepozornost u nás zabíjí, ať už způsobená stavem řidiče, nebo tím, že za volantem vykonává činnosti, které za volant nepatří. Třeba manipuluje s telefonem,“ podotkl Lerch.

Od dubna podle Lercha proti loňskému roku výrazně rostly následky nehod. „Výjimkou je v tomto případě pouze měsíc červen, což bylo dáno tím, že v loňském roce byl červen nejtragičtějším měsícem,“ řekl. Tragické bylo také září, kdy podle předběžných čísel zemřelo 64 osob, o třetinu více než v roce 2017.

Nejvýraznější nárůst usmrcených zaznamenali policisté na území Prahy, kde zemřelo o 15 více lidí, než loni, zejména chodců. Vyšší úmrtnost byla také v Olomouckém kraji, na Vysočině a ve Středočeském kraji.

Nejtragičtější jsou víkendy a pondělky

Policie naopak zaznamenala pokles následků u nehod, které způsobil řidič pod vlivem alkoholu. Celkem šetřili policisté 3 500 takových nehod, při kterých zemřelo 21 lidí, o 13 méně než v loňském roce.

Ačkoli byl v minulosti nejtragičtějším dnem, co se týče nehod, pátek, letos se více nehod se smrtelnými následky odehrálo o víkendech a v pondělí. „Zajímavé je, že se nám přesunula tragičnost z těch tradičních pátků, bohužel se nám to přesunuje do víkendů a do pondělí,“ uvedl Lerch.

Dodal, že listopad a prosinec jsou nejtragičtější měsíce, co se týče nehod, ve kterých figurují chodci. „Chodci velmi často podceňují svou bezpečnost. Měli by si uvědomit, že i když jim zákon přiznává určitá privilegia v silničním provozu, i když je povinnost řidiče zastavit na přechodu pro chodce, je velmi důležité myslet na to, že musí být vidět,“ řekl Lerch s tím, že právě v těchto měsících se mění světelné podmínky a náhle se mění i klimatické podmínky. „To všechno způsobuje, že řidič může chodce velmi snadno přehlédnout,“ doplnil.

Podle ředitele asistenční služby Europ Assistance Vladimíra Fuchse sice meteorologové letos očekávají mírnější zimu, bez ohledu na to ale bude minimálně 15 dnů, kdy budou teploty klesat až k -20 stupňům, kdy například mrzne nafta. To může způsobit komplikace majitelům dieselových motorů. „To je trend, který sice nesouvisí s policií, ale s policií souvisí ten další. Tedy že řidiči, kterým nezamrzne diesel, vyjedou na vozovky a možná i se zamrzlými skly. To je potom vidět i na nehodovosti, která se nám tyto dny také projevuje,“ dodal Fuchs.