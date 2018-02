Mrazy v Česku znovu přepisovaly rekordy. Noc na čtvrtek už má být teplejší

Nejnižší teploty zaznamenaly podle mluvčího Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petra Dvořáka horské stanice, vedle Rolavy například Nejdek, Plechý nebo Klínovec. Nejtepleji bylo naopak v pražském Klementinu, teploměr zde ukázal minus 11 stupňů Celsia.



Na Lysé hoře v Beskydech byl ve středu ráno překonán teplotní rekord starý 55 let. Meteorologové tam naměřili minus 21 stupňů Celsia. Dosavadní nejnižší teplota platná pro dnešní den byla 19,3 stupně. Naměřili ji v roce 1963.



Ve středu padly podle Dvořáka teplotní rekordy zhruba na pětině stanic, které fungují alespoň 30 let. Další noc by se v nížinách i na horách už mělo oteplovat. „Vypadá to, že dnes jsme prožili jednu z nejstudenějších nocí,“ dodal Dvořák.

V Moravskoslezském kraji zemřelo kvůli mrazu zřejmě už šest lidí. V noci na neděli pravděpodobně umrzli dva starší manželé nedaleko svého domova v Bocanovicích na Frýdecko-Místecku. Podle místních obyvatel se manželé ve věku 63 a 67 let v noci ze soboty na neděli vraceli z oslavy. Lidé je našli mrtvé ležet kousek od sebe.



Mráz se nevyhnul ani dopravě. Silnice jsou vymrzlé a většinou holé, na Moravě, Vysočině a v horských oblastech je však místy pokrývá ujetá vrstva sněhu nebo sněhové jazyky a závěje, které tvoří nárazový vítr.



Na východě republiky a na horách na severu Česka se k silnému mrazu dnes přidal silný vítr a sněžení. Se závějemi a sněhovými jazyky na silnicích by proto měli počítat řidiči například na Vsetínsku, Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku, Frýdecko-Místecku, Opavsku, Novojičínsku a Bruntálsku. Na průtahu Tečovicemi na Zlínsku ještě zkomplikovala dopravu havárie vodovodního potrubí, kvůli níž se na vozovce tvoří ledovka.



Na Vysočině vyjely sypače kvůli sněhovým přeháňkám na Třebíčsku a na Ždársku. Ujetá vrstva sněhu pokrývá silnice také v horských oblastech Krkonoš a Jizerských hor, kde je nárazový vítr může navíc zavát. Sněhové jazyky a závěje se vlivem silného větru tvoří v Orlických horách. Na tamních silnicích druhé a třetí třídy leží místy i zledovatělá vrstva ujetého sněhu krytá posypem.

Ornitologové v souvislosti s mrazivými teplotami apelují na přikrmování ptáků. Podle nich má v těchto dnech největší význam, potrava z krmítek může ptákům i zachránit život. Pomoci by měli lidé i vodním ptákům, kterým silné mrazy pokryly většinu vodních ploch ledem.