Závěr týdne přinese ochlazení, v noci teploty klesnou pod nulu

Teploty dosahující až k 10 °C ve čtvrtek vystřídá ochlazení a teplota bude klesat i nadále. „Dnes teploty vystoupí nejvíc na 6 nebo 7 °C, zítra by mělo být do 5 °C a v závěru týdne jen do 4 °C,“ uvedla ve čtvrtek meteoroložka Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu. V noci bude na konci týdne většinou mrznout a jen ojediněle bude slabě sněžit nebo mrholit.

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, na severu a severovýchodě se místy, jinde jen ojediněle vyskytne mrholení nebo občasný déšť. V polohách nad 700 m čekáme srážky smíšené nebo sněhové. Zpočátku, zejména na západě Čech, se místy objeví mlhy, postupně bude na jihozápadě a západě Čech ojediněle polojasno. Teploty očekáváme mezi 2 a 6 °C.

Noc na pátek bude zatažená až oblačná. Na severu a severovýchodě čekáme místy slabý občasný déšť nebo mrholení, ojediněle mrznoucí. V polohách nad 400 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Ojediněle se vyskytnou mlhy. Teploty klesnou k +2 až -2 °C.

V pátek přes den bude převážně zataženo, místy slabě zaprší. V polohách nad 700 m, na severovýchodě i nad 400 m se očekává sněžení. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude místy, jinde jen ojediněle polojasno. Teploměr ukáže 1 až 5 °C.

V sobotu předpokládáme zataženo až oblačno a zpočátku místy, postupně jen ojediněle slabý déšť nebo mrholení. V polohách nad 500 m, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku i v nižších polohách bude sněžit. V noci bude +2 až -2 °C s ojedinělým náledím. Přes den naměříme 0 až +4 °C.

V neděli bude oblačno až zataženo, místy až polojasno. Ojediněle se vyskytne slabé sněžení nebo mrholení. Přes noc teploty klesnou k +1 až -3 °C, při zmenšené oblačnosti a uklidnění větru až k -5 °C. Denní teploty se budou pohybovat mezi 0 až +4 °C.

V pondělí čekáme oblačno až polojasno, místy zataženo s nízkou oblačností nebo mlhami. Ojediněle bude slabě sněžit nebo mrholit, později od západu přibude frontální oblačnosti. V noci může být až -7 °C, přes den naměříme -1 až +4 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka udává, že bude oblačno až zataženo, místy s občasným sněžením. Zpočátku se v nížinách vyskytne déšť se sněhem, na Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku i srážky mrznoucí. Noční i denní teploty se budou pohybovat v rozmezí +1 až -4 °C.