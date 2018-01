Sníh zasype celé Česko, varují meteorologové. Na horách až 30 cm

Podle předpovědi můžeme během středy a čtvrteční noci počítat se sněhovými přeháňkami, které mohou být místy velmi silné - hrozí, že napadnou až 3 cm sněhu za hodinu. Sníh nás bude provázet i čtvrtkem, postupně bude v polohách pod 700 metrů, na jihu a západě pod 1 100 metrů přecházet do deště se sněhem nebo jen do deště. Meteorologové očekávají zejména na horách až 30 cm nového sněhu.



Výstraha před silným sněžením s vysokým stupněm nebezpečí platí pro Prahu, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Královehradecký, Liberecký, Ústecký kraj a Kraj Vysočina do čtvrtečních 11 hodin. Pro Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský potrvá až do čtvrtečních 16 hodin.

Výstraha před náledím platí pro celou ČR do 600 metrů od středečních 16 hodin do čtvrtka do 9 hodin.



Sněhové jazyky a závěje pak hrozí v poloháchnad 700 metrův Karlovarském, Pardubickém, Královehradeckém, Libereckém, Ústeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, výstraha platí od středy od 12:00 do pátku 3:00. Nejvíce závějí očekávají meteorologové na horách na severu ve čtvrtek odpoledne a večer. V noci na pátek by měla společně s větrem tvorba závějí ustat.

Během středy a noci na čtvrtek se bude také tvořit náledí a zmrazky.

VIDEO: Sníh, vítr, jazyky. Bílá tma v Příbrami

Ve čtvrtek přijde silný vítr

Se silný větrem navíc můžeme podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) počítat až do pátku. Během čtvrtečního odpoledne vítr výrazně zesílí, v jižních částech republiky se místy vyskytnou nárazy 20 až 25 m/s (až 90 km/h), na horách kolem 30 m/s (kolem 110 km/h). Na severu bude vítr ještě silnější, s nárazy kolem 25 m/s (90 km/h) a na horách kolem 35 m/s (125 km/h). Slábnout by měl až během pátku.



Výstraha před velmi silným větrem (vysoký stupeň nebezpečí) platív Praze, Středočeském, Karlovarském, Pardubickém, Královehradeckém, Libereckém a Ústeckém kraji, dále pro okres Jeseník, Šumperk, Bruntál a Opava. Silný vítr s nízkým stupněm nebezpečí je v platnosti pro Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský a Zlínský kraj a Kraj Vysočina, okresy Olomouc, Prostějov, Přerov, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava. Obě tato varování jsou v platnosti od čtvrtka od 12:00 do pátku 3:00.



ČHMÚ doporučuje zajistit okna, dveře a odstranit volně uložené předměty. Lidé by si měli dávat pozor i na starší budovy, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašek a plechu). Varují i před návštěvou lesa a zdržování se v blízkosti větších stromů.

VIDEO: V Hradci Králové dopoledne opět začalo hustě sněžit

„Řidiči by měli přizpůsobit počasí rychlost jízdy. Nabádá také ke sledování dopravního zpravodajství, předpovědi počasí a informací Horské služby. Zapomenout by neměli ani na zimní výbavu a sněhové řetězy,“ nabádají meteorologové s tím, že lidé mají ve vozidlech mít teplé oblečení a alespoň minimální zásobu nápojů a občersvení. Zvýšenou pozornost by měli dávat i chodci. „Vozovky a chodníky budou místy kluzké, hrozí vznik náledí nebo zmrazek,“ dodal ČHMÚ.