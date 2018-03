Výstraha ČHMÚ Četné náledí (vysoký stupeň nebezpečí)

Platí pro Prahu, středočeský, Karlovarský, Pardubický, Královehradecký, Liberecký, Ústecký a Moravskoslezský kraj a okresy Jeseník a Šumperk v Olomouckém kraji od pátku od 16 hodin do soboty do 10 hodin. Četné náledí (vysoký stupeň nebezpečí) Platí pro Plzeňský a Zlínský kraj a Kraj Vysočina, dále pro okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov a Vyškov v Jihomoravském kraji a Olomouc, Prostějov a Přerov v Olomouckém kraji od pátku od 22 hodin do soboty do 10 hodin. Nová sněhová pokrývka (nízký stupeň nebezpečí) Platí pro okresy Jeseník a Šumperk v Olomouckém kraji a Bruntál v Moravskoslezském kraji od pátku od 18 hodin do soboty do 6 hodin. Náledí (nízký stupeň nebezpečí) Platí pro Jihočeský kraj a okresy Břeclav, Hodonín a Znojmo v Jihomoravském kraji od pátku od 22 hodin do soboty do 10 hodin. Silný vítr (nízký stupeň nebezpečí) Platí pro okresy Vyškov v Jihomoravském kraji, Kroměříž ve Zlínském kraji, Olomouc, Prostějov a Přerov v Olomouckém kraji a Nový Jičín v Moravskoslezském kraji od soboty od 6 hodin do neděle do 20 hodin. Zdroj: ČHMÚ