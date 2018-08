V Čechách se ochladilo, na východě republiky hrozí silné bouřky s kroupami

Výstraha ČHMÚ Nebezpečí požárů (nízký stupeň nebezpečí): Praha, Středočeský, Plzeňský, Pardubický, Královehradecký, Liberecký, Ústecký, Vysočina, Jihomoravský, Zlínský (KM, UH, ZL) a Olomoucký (OL, PV, PR). Platí od pátku 12 hodin do odvolání Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí): Jihomoravský (BM, BI, BV, HO, VY, ZN) do 600 m n. m., Zlínský (KM, UH, ZL) do 600 m n. m. a Olomoucký (OL, PV, PR) do 600 m n. m. Platí v pátek od 12 do 18 hodin. Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí): Jihomoravský (HO, VY), Zlínský (KM, UH, ZL), Olomoucký a Moravskoslezský. Platí v pátek od 12 do 22 hodin.