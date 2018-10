Silný vítr zkomplikoval provoz vlaků, tisíce domácností jsou bez elektřiny

Mluvčí Českých drah Radek Joklík ráno pro iDNES.cz uvedl, že provoz hlavních koridorů počasí nepoznamenalo.

„Omezení se týkají spíše regionální dopravy, kde jsou tratě v zalesněných úsecích. Máme v tuto chvíli popadané stromy na několika tratích například v Libereckém, Královéhradeckém nebo Moravskoslezském kraji,“ řekl. Provoz je nyní omezen na čtyřech tratích, čtyři už se podařilo zprovoznit.

Varování Českého hydrometeorologického ústavu před silným větrem platí do středeční 15. hodiny.

Mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku nejezdily vlaky kvůli pádu stromu na trať. Zavedena byla náhradní autobusová doprava, zastávky Zalešany, Plaňany zastávka a Chroustov ale náhradní autobusy neobslouží, uvedla na webu Pražská integrovaná doprava.

V Praze vyjížděli hasiči pětkrát, a to kvůli uvolněným plechům či popadaným stromům. Kvůli silnému větru nejezdily pražské přívozy na trasách Holešovice - Karlín a Troja - Císařský ostrov. Loď mezi Holešovicemi a Karlínem nejezdí stále, plavba není v tomto počasí bezpečná. Přívoz mezi Trojou a Císařským ostrovem začal jezdit v 07:20, lidé ale musí počítat s nepravidelnostmi.

Hasiči Praha (Twitter) @HasiciPraha Vlivem silného větru spadl strom na komunikaci v ulici Poupětova v Holešovicích. Hasiči kmen odstraňují pomocí motorové pily. Od včerejšího večera do dnešních 7:30 h jsme zasahovali u 5 případů, které souvisely se silným větrem. Jednalo se o uvolněné plechy a popadané stromy. odpovědětretweetoblíbit

V Moravskoslezském kraji zasahovaly ráno tři jednotky hasičů v okrese Bruntál na trati mezi Krnovem a Novými Heřminovy. Vlak tam narazil do stromu spadlého na trať, nikdo z pěti lidí v soupravě se nezranil.

Celkem hasiči vyjížděli od úterního večera k čtrnácti případům, kromě spadlých stromů například k uvolněným střešním krytinám.

Provoz železnic v kraji je nyní zastaven mezi Branticemi a Miloticemi nad Opavou a mezi Valšovem a Rýmařovem.

V Libereckém kraji nejezdí vlaky mezi Novým Borem a Českou Lípou. Ranní spoj zastavil před stromem spadlým na trať na vjezdu do České Lípy. Hasiči pracují na obnovení provozu na trati, mělo by se tak stát do 08:00. V kraji byly po ránu problémy také na trati mezi Křižany a Karlovem pod Ještědem, vlaky nabíraly zpoždění.

Jednotky hasičů měly od půlnoci do středečního rána skoro 40 výjezdů. Kvůli popadaným stromům zasahovali hlavně ráno po 4:30. „Od té doby je to asi 30 případů a jezdíme dále. Většinou je to Jablonecko, dost je toho i na Českolipsku,“ uvedla krajská mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

Hasiči v Královéhradeckém kraji zasahovali v noci u deseti událostí. Nejčastěji likvidovali popadané stromy. Spadlý strom u Kuksu na Trutnovsku ráno zastavil na dvě hodiny provoz na železniční trati mezi Jaroměří a Dvorem Králové nad Labem.

„Hasiči dále odstraňovali popadané stromy ze silnic na Hradecku, například u Štítu, Hradce Králové, Kratonoh a Slatiny,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Hasiči Pardubického kraje řešili sedmnáct událostí. Kromě odstraňování spadlých stromů museli zajistit i střechu domu v Cholticích na Pardubicku.

V Jihomoravském kraji jezdí místo vlaků autobusy mezi Moravským Krumlovem a Bohuticemi. Hasiči tam měli 23 výjezdů. „Není to ale nic dramatického. Očekávali jsme to vzhledem k meteorologické výstraze,“ uvedl mluvčí Jaroslav Mikoška. Nejvíce zásahů bylo na Brněnsku a na Znojemsku, hasiči vyjížděli ale i v okresech Blansko a Hodonín.

S následky nočního větru se potýkala také Vysočina. Do 6. hodiny ranní se tam však podařilo zprovoznit tratě Horní Cerekev - Počátky, Dobronín - Jihlava a Slavonice - Dačice.

Spadlé stromy přerušily dodávky elektřiny

Energetická společnost ČEZ ve středu v 6:00 ráno evidovala přes 20 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí.

„Bez elektřiny je necelých 7 tisíc odběrných míst. Jedná se především o oblast severovýchodních Čech. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení následkem silného větru,“ řekla iDNES.cz mluvčí společnosti Soňa Holingerová.

Bez elektřiny jsou domácnosti na Jablonecku, Semilsku, Trutnovsku, Jičínsku, Děčínsku a Ústecku. Ve středních Čechách nejde proud na Benešovsku, Praze-východu, na Moravě pak na Šumpersku. „V terénu máme pracovníky poruchových služeb, kteří pracují na obnovení dodávky elektřiny,“ dodala Holingerová.

Distribuční společnost E.ON, která dodává elektřinu v jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě, eviduje po nočním větru několik stovek lidí bez dodávek. Podle mluvčí Martiny Slavíkové pracovníci vyjedou do terénu, jakmile se rozední. „Očekáváme, že do dvou hodin bychom mohli snížit počet poruch na polovinu. Na některých místech však dosud fouká velmi silný vítr a vydatně prší, což by mohlo opravy v terénu komplikovat,“ uvedla.

Podle meteorologů může vítr v nárazech dosahovat 70 kilometrů v hodině, na Českomoravské vrchovině, v Pardubickém kraji a západu Jihomoravského kraje kolem 90 km/h a na horách na severu až 110 km/h. Vítr by měl zeslábnout odpoledne.