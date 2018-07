Vlna veder vrcholí: třicítky už od rána, nejtepleji bude na západě Čech

Lounsko, Plzeňsko, Žatecko, Ústí nad Labem a centra velkých měst. Tato místa budou v odpoledních hodinách nejrozpálenější. Teploty zde vyšplhají na 33 až 37 stupňů. Extrémní vedra se naopak vyhnou Slezsku, kde se očekává „jenom“ 30 stupňů.



Vedro začalo být už v devět hodin ráno, kdy v Jičíně bylo 28,1 stupně Celsia. Ve čtvrt na jedenáct se pak začaly šplhat teploty ke třicítce také na některých místech Prahy.

A předpověď naznačuje, že tropické počasí zatím nepoleví. „V příštích dnech očekáváme podobné teploty, tedy že ručička teploměru překročí 35 stupňů, s rozdílem jen v desetinách stupňů. Například na Moravě ve čtvrtek očekáváme až 36 stupňů Celsia,“ sdělil iDNES.cz mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák.

Koncem týdne se ale přeci jen trochu ochladí. V pátek a sobotu se očekávají teploty od 29 do 33 stupňů, od neděle do úterý v rozmezí od 27 do 32 stupňů.

Výstraha před vysokými teplotami Meteorologové vydali v úterý výstrahu před velmi vysokými teplotami , která platí od úterního poledne do středečních 20 hodin večer .



, která platí . Vysoký stupeň nebezpečí podle nich hrozí v Praze, kraji Středočeském, Plzeňském, Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém a Jihomoravském, a to v polohách do 600 metrů nad mořem.



Výstraha platí ve středu také pro kraj Olomoucký .



také pro kraj . V ostatních krajích platí nízký stupeň nebezpečí.



Meteorologové varují také před vznikem požárů. Vysoké riziko je zejména v severní polovině Čech a na jižní Moravě.

Doporučují, aby lidé nerozdělávali oheň v přírodě, nevypalovali trávu, neodhazovali cigaretové nedopalky na zem ani nepoužívali přenosné vařiče nebo jiné zdroje otevřeného ohně.

Pro toto roční období jsou podle Dvořáka vlny veder typické, přelom července a srpna bývá z celého roku nejteplejší. I loni v těchto dnech ukazoval teploměr okolo 35 stupňů. Vůbec nejteplejší den z celého roku byl loni 3. srpna, kdy byla naměřena nejvyšší teplota 38,3 stupně ve Strážnici.

Přijdou další tropické noci

V noci na úterý byla ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno, další tropická noc, podle databáze ČHMÚ v pořadí již šestá v tomto měsíci. Nejvyšší teplota v noci byla naměřena v Klementinu, 22,1 stupně.

„Pravděpodobně nás především ve městech čekají další tropické noci, které doprovodí sérii tropických dnů,“ sdělil Dvořák. Ačkoliv teploty se při tropické noci drží zpravidla lehce nad 20 stupni Celsia, teplota uvnitř je mnohem vyšší než venku, protože domy jsou vyhřáté.

Lidé se mohou ochladit jedině na horách. Každých sto výškových metrů klesá teplota o jeden stupeň Celsia. „Například na vrcholu Sněžky je o přibližně 14 stupňů méně než v Praze,“ říká Dvořák. Klasicky nejstudenějším místem byla Jizerka, kde bylo dnes brzy ráno naměřeno pouze 4,6 stupně, na šumavské Kvildě pak pět stupňů.

Letošní červenec bude pravděpodobně teplotně nadprůměrný a to přibližně o jeden stupeň Celsia, přesné statistiky ale budou teprve známy dva dny po skončení měsíce.

Nadprůměrně teplé počasí vydrží zřejmě i další týdny, ochladí se až koncem srpna. Vydatnější déšť se neočekává, pouze lokální přeháňky a bouřky.