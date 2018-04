V Česku padaly teplotní rekordy, v Karviné naměřili skoro 26 stupňů

Na 46 ze 147 stanic měřících alespoň 30 let v pondělí padly teplotní rekordy pro 9. duben. Devět míst zaznamenalo 25 stupňů Celsia nebo více. Vůbec nejtepleji bylo v Karviné, kde se teplota vyšplhala na 25,9 stupně Celsia. Pro tamní stanici to ale nový rekord nebyl. Na svém webu to uvedl Český hydrometeorologický ústav.