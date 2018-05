Dusno s bouřkami vydrží do neděle, po víkendu se ochladí ke dvacítce

Návrat počasí typického pro období pozdního jara bychom měli zaznamenat hned v pondělí.

„Během příštího týdne to vypadá, že se počasí vrátí do normálu, to bude znamenat ochlazení a pravděpodobně více potřebných srážek,“ říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Na čtvrtek předpovídáme převážně oblačno. Zpočátku ojediněle, postupně na většině území se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty stoupnou na 22 až 26 °C, v 1 000 m na horách bude kolem 17 °C.

V pátek bude polojasno až oblačno, v odpoledních hodinách se místy setkáme s přeháňkami či bouřkami. V noci bude 14 až 10 °C, na západě jen kolem 8 °C. Přes den naměříme 22 až 26 °C.

Předpověď na sobotu je totožná, bude polojasno až oblačno, odpoledne čekáme místy přeháňky nebo bouřky. Noční teploty 14 až 10 °C, na západě 8 °C. Ve dne se teploty budou opět pohybovat mezi 22 až 26 °C.

V neděli bude skoro jasno až polojasno. Během dne v Čechách přibude oblačnosti od jihozápadu a postupně se místy, zejména na jihozápadě objeví přeháňky nebo bouřky. Přes noc bude 14 až 10 °C, ve dne nás čekají teploty 23 až 27 °C.

V pondělí předpovídáme oblačno až zataženo, na většině území se čeká déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Noční teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 °C. Přes den teploměr ukáže 16 až 20 °C, při trvalejších srážkách kolem 14 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka předpokládá převážně oblačno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky. V noci bude 12 až 7 °C, přes den naměříme 16 až 21 °C.