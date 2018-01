Sníh komplikuje dopravu v Česku, na Liberecku doporučují nevyjíždět

Silnice v Libereckém kraji jsou kvůli sněžení jen velmi obtížně sjízdné, za dopoledne zde připadlo přes pět centimetrů mokrého sněhu. Kdo může, ať dnes raději nevyjíždí, řekl ČTK krajský dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil.

„I když jezdíme ostošest, tak na silnicích zůstává ujetá vrstva mokrého sněhu a chemický posyp na to moc nepomáhá, ani pluhy se do toho moc nedostáváme. Sjízdnost je špatná,“ uvedl dnes před 10:30.

VIDEO: Sníh a náledí komplikují dopravu na Žďársku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Problémy jsou podle něj po celém kraji, kamiony mají potíže vyjet sebemenší kopec a jsou odstavené podél krajnic. „Stojící kamiony jsou na Semilsku v okolí Lomnice nad Popelkou. Další stojí na silnici 35 v Jeřmanickém kopci u Liberce, nefunguje okolí Nového Boru, Svoru,“ uvedl Pospíšil. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů je už od 7:00 uzavřená silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova a dále k hranicím do Polska.



Velmi opatrně by měli jezdit i řidiči osobních aut. Podle dispečera by motoristé měli počítat s tím, že dojezdové časy mohou být výrazně delší.

Na kluzké vozovce ráno po 6:00 havaroval autobus na silnici 16 v obci Horka na Semilsku, který v malé rychlosti u zastávky narazil do plotu. Nehoda se obešla bez zranění.

Kromě srážek po celém území bude podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu na severu a severovýchodě na horách a v podhůří trvale sněžit, přechodně i vydatně. Silné sněžení podle výstrahy z 9:10 hodin očekávají meteorologové v části Pardubického a Jihomoravského kraje a na Vysočině - v krátkém čase zde může napadnout až 5 centimetrů mokrého sněhu.



Nejvyšší teploty budou v Čechách 5 až 9 °C, na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku 2 až 6 °C.

Řidiče nabádají k opatrnosti také v Olomouckém kraji s tím, aby se raději nevydávali do hor. Hustě zde začalo sněžit dnes před polednem a silnice především na severu regionu jsou pod sněhem, silničáři mají venku veškerou techniku. Cesty jsou zatím průjezdné, motoristé by však měli dbát na zvýšenou opatrnost.

„Už to přišlo, máme tady masivní sněžení. Začalo to kolem 10:00, napadlo dosud deset až 15 centimetrů. Velkým problémem jsou nyní kamiony. Nedoporučujeme, aby na Červenohorské sedlo vůbec vyjížděli, řidič by měli počkat dole, až se to uklidní. Osobní auta silnice s opatrností projedou. Veškerá technika je nyní venku a sníh odklízí,“ řekl dnes ČTK dispečer společnosti, která má na starosti v kraji úklid silnic prvních tříd.

Sněžení a vítr si vyžádaly i několik výjezdů olomouckých hasičů. „Mezi 11 a 14:30 hodinou zasahovali hasiči u 10 popadaných stromů a 3 dopravních nehod,“ uvedla mluvčí hasičů Vladimíra Hasciková. „Stromy a větve odstraňovali především z komunikací na Jesenicku v okolí Zlatých Hor, jednu událost řešili také v Moravském Berouně. Podle dostupných informací nebyl při těchto událostech nikdo zraněn.“

Silnice na Vysočině po úterních dešťových přeháňkách v noci na dnešek namrzly a tvořilo se náledí, sjízdné jsou s opatrností. Silničáři měli 88 výjezdů, řekl ČTK Aleš Hubený z dispečinku krajské správy a údržby.



Hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou po solení mokré. Vozovky nižších tříd jsou posypané drtí, v okrese Žďár nad Sázavou je na nich někde zledovatělý sníh s vyjetými kolejemi. Místy mohou namrzat mlhy.

Téměř všechny jihočeské vozovky jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Dopravu na Písecku může komplikovat náledí, které se na silnicích tvoří. Bez omezení jsou v současnosti sjízdné jen komunikace na Strakonicku a Táborsku.

Silnice třetí třídy v nejvyšších polohách Vsetínska pokrývá uježděná vrstva sněhu ošetřená posypem. Na dalších vozovkách Vsetínska se místy vyskytují zbytky sněhové kaše a zmrazky. Na Uherskohradišťsku mohou cesty namrzat, v některých úsecích na Zlínsku snižuje dohlednost mlha.



Na silnicích nižších tříd v Beskydech je slabá vrstva sněhu krytá posypem a také tam by řidiči měli být více opatrní. Na Bruntálsku je snížená viditelnost kvůli sněhovým přeháňkám.

Auto srazilo ve Střekově cyklistu

Vozovky v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. V Krušných horách leží zbytky sněhu, ve Šluknovském výběžku mohou silnice namrzat. Silnice prvních tříd a dálnice D8 a D7 jsou v nížinách mokré po chemickém ošetření. V okolí Rumburku na Děčínsku místy namrzají. V horských úsecích silnic nižších tříd leží rozbředlý sníh, silničáři nabádají k opatrnosti. V Krušných horách je navíc mlhavo a místy se objevují srážky.



Osobní auto srazilo v ústecké části Střekov cyklistu, utrpěl lehká zranění. Další havárie podle policejní databáze dopravu v kraji nekomplikují.

Na středočeské silnice místy dopadá mrznoucí déšť, řidiči by měli být opatrní například na Benešovsku a Příbramsku. V okolí Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku je na vozovce náledí. Silnice nižších tříd jsou v některých místech regionu sjízdné se zvýšenou opatrností, i když jsou teploty na většině míst ve středních Čechách nad nulou, v některých úsecích mohou silnice klouzat.



VIDEO: Ranní sněžení na Pardubicku a Svitavsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné komunikace na Blanensku, Břeclavsku, Hodonínsku a také na Znojemsku. Na Blanensku navíc místy komplikuje provoz mlha. Na jižní Moravě se teploty pohybují od minus tří stupňů Celsia do nuly. Je polojasno a fouká slabý vítr. Dálnice a silnice v Brně, na Brněnsku a Vyškovsku jsou sjízdné bez omezení.



Silnice v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno většinou sjízdné bez omezení. Jen v pohraničních oblastech regionu, na Rychnovsku, Náchodsku a Trutnovsku byla místy mlha a vál nárazový vítr. V oblasti Šerlichu v Orlických horách se na silnicích držela nerovná vrstva ujetého sněhu krytá posypem.