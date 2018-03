Řidiči by měli dát pozor na zbytky sněhu a mlhu, může se tvořit náledí

Výstraha před náledím V platnosti je výstraha ČHMÚ před náledím, která platí do středy do 9:00 a platí pro Pardubický, Královehradecký, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočina. Další výstraha před náledím platí od středeční 22. hodiny do čtvrteční 7. hodiny a platí pro celý Liberecký kraj a okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Most, Teplice a Ústí nad Labem v Ústeckém kraji.