Mrznoucí srážky na západě Čech ustaly, stále hrozí ledovka nebo náledí.

Silnice ve Středočeském kraji jsou podle Karla Motala z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje se zvýšenou opatrností průjezdné. „Po nočním sněžení na některých místech stále odklízíme sníh, problémy jsou občas jen s kamiony,“ dodal pro iDNES.

V některých částech Plzeňského kraje je i v sobotu ráno nebezpečná ledovka. Během noci řešili policisté v kraji více než 20 dopravních nehod, většinou lehkých.



Policie ČR (Twitter) @PolicieCZ Během dnešního dne řešili policisté v Karlovarském kraji kolem osmi desítek dopravních nehod. Nyní vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozidel v Chebu s lehkým zraněním. Stále platí doporučení, aby řidiči jezdili s maximální opatrností a pokud nemusí, ať nevyjíždí. odpovědětretweetoblíbit

Aktuálně mají řidiči největší problémy se sjízdností na Svaté Kateřině, na Domažlicku v okolí Klenčí pod Čerchovem, dále na Klatovsku v okolí Železné Rudy a v serpentinách v Plasích na severním Plzeňsku, informovala policejní mluvčí Markéta Fialová.

„Od vzniku námrazy se jedná o více jak 60 nahlášených dopravních nehod. Nejedná se o vážné dopravní nehody, ve většině případů řidiči havarují do příkopu, nedobrzdí nebo se dostanou do smyku,“ popsala Fialová. Řidiči by podle ní měli především dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými vozidly tak, aby včas mohli reagovat i s podstatně delší brzdnou dráhou.

V Karlovarském kraji jsou v sobotu ráno silnice s opatrností sjízdné, jsou již po chemickém ošetření. Ledovka večer a nad ránem na několik hodin opakovaně paralyzovala dopravu i na dálnici D6. Nyní se situace uklidnila.



Silnice na jihu Čech jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Přes noc napadlo několik centimetrů sněhu, někde déšť se sněhem. Podle dispečinku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje pracovalo přes noc na silnicích všech 180 sypačů a traktory.

Nejvíc sněžilo v okolí Českého Krumlova, kdo napadla asi osmicentimetrová vrstva. Místy padal i déšť se sněhem. Silničáři silnice v noci ošetřovali solí i inertním posypem. Údržba pokračovala i ráno.

Podle meteorologů bude dnes v Jihočeském kraji zataženo, bude mírně sněžit nebo mrholit. Mrholení by někde mohlo namrzat. Nejvyšší denní teploty nepřekročí tři stupně Celsia

Dosud přesto platí doporučení krajských hasičů i dalších institucí omezit vycházení i jízdu autem na nejnutnější minimum.