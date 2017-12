Pozor na ledovku, varují meteorologové. Nejdříve bude sněžit, později pršet

Na ledovku (nízký stupeň nebezpečí) by si měli dát pozor řidiči v Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina, výstraha platí od sobotních 18 hodin do půnoci. Během noci pak může ledovka komplikovat dopravu i v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, pro tyto kraje platí výstraha od sobotní 21. hodiny do nedělní 6. hodiny ranní.

„V sobotu odpoledne a večer přijdou od západu na většinu území srážky. Ty budou nejprve sněhové nebo smíšené, ale postupně budou od západu ve všech polohách přecházet do deště. Ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku se budou teploty pohybovat kolem 0 °C, proto bude déšť na podchlazeném povrchu ojediněle namrzat a vytvářet slabou ledovku,“ avizuje Český hydrometeorologický ústav. „Řidičům i chodcům se před cestou doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a mít na paměti, že vozovky mohou být kluzké,“ dodal.

Situace na silnicích v sobotu ráno:

Jihočeský kraj

Na jihu Čech byly kvůli sněhovým přeháňkám silnice sjízdné s opatrností. V některých místech v noci napadly až čtyři centimetry sněhu a mrzlo. Sypače jezdí pořád. Chemicky ošetřované vozovky jsou mokré, na silnicích sypaných drtí je ve vyšších polohách nebo v lesích ujetý sníh. Vyplývá to z informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic. Na Vysočině silničáři v noci na dnešek vyjíždět nemuseli.



„Všechny silnice jsou ošetřené, ale zvýšená opatrnost je nutná,“ uvedla dispečerka jihočeské správy. Během dne by se mělo začít oteplovat a místo sněžení bude pršet.

Moravskoslezský kraj

Na některých silnicích byla ráno námraza. Na silnicích nižších tříd hlavně ve vyšších polohách můžou být zbytky sněhu kryté posypem, nebo jsou silnice mokré po chemickém ošetření a řidiči by tam měli dávat větší pozor. Většinou jsou silnice v kraji holé, suché a vymrzlé. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy s přívěsem je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Vede kolem přehrady Šance s pitnou vodou, takže se tam nesmí solit a těžká vozidla v kopcích mají problémy i při slabé sněhové vrstvě.

Jihomoravský kraj

Řidiči na jižní Moravě si museli ráno dávat pozor na lesní úseky silnic nižších tříd, které jsou ošetřené inertním posypem, může se na nich tvořit náledí. Na jihovýchodě kraje v oblasti Bílých Karpat varují silničáři před náledím na všech silnicích, vyplývá z informací na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Na jižní Moravě se ráno teplota pohybuje od minus jednoho do minus sedmi stupňů, nesněží a viditelnost je bez omezení. Silničáři však vyjeli kvůli namrzání vozovek a sypali je solí či inertním posypem. Všechny silnice jsou i přes možnou tvorbu náledí sjízdné.

Zlínský kraj



Silnice ve Zlínském kraji jsou ráno místy namrzlé či je pokrývá náledí. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Na některých silnicích ve vyšších polohách leží zledovatělá vrstva sněhu, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Teplota vzduchu se ráno ve Zlínském kraji pohybuje pod bodem mrazu. Varování před kluzkým povrchem silnic platí pro celý region. Náledí je místy na na Vsetínsku. Na námrazu si ráno musí dát pozor řidiči na silnici mezi Bystřicí pod Hostýnem a Valašským Meziříčím.

Silnice namrzají také na Zlínsku, kde navíc správci silnic varují řidiče před zledovatělou vrstvou sněhu na silnicích druhé a třetí třídy. Na Uherskohradišťsku můžou silnice ráno pokrývat zbytky náledí či zmrazků. „Ojediněle je možnost tvorby sněhových jazyků,“ varovala správa silnic.

Královéhradecký a Pardubický kraj



Silnice v nejvyšších partiích Orlických hor ráno pokrývala vrstva ujetého zledovatělého sněhu. Na některých místech v Královéhradeckém a Pardubickém kraji se může objevit námraza, například na Jičínsku, Lanškrounsku a Žamberecku.

Ráno se teploty na východě Čech pohybovaly od nuly do minus pěti stupňů Celsia, na hřebenech Krkonoš bylo k minus deseti.