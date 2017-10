Extrémně silný vítr zasáhl Česko. Lidé jsou bez elektřiny, pražská zoo zavřela

Silný vítr komplikuje provoz na silnicích a železnici na severu Čech. Vydatné přeháňky, zejména v Libereckém kraji, zvedají hladiny toků. Na Jizeře a Kamenici je druhý povodňový stupeň.

V Ústeckém kraji ovlivnily provoz desítky popadaných stromů - problém je zhruba na dvaceti místech v kraji. V Ústeckém kraji je také nejsilnější vítr v obydlených oblastech, vane rychlostí až 130 km/h.

Strom spadl následkem extrémně silného větru i ve Lvovské ulici v Praze Vršovicích.

Silný vítr fučí také v Praze. Kvůli popadaným stromům dnes zůstane zavřená pražská zoo. „Vzhledem ke škodám, které způsobila vichřice, a k možnému ohrožení návštěvníků padajicími větvemi dnes Zoo Praha zůstane zavřená,“ informoval ředitel Miroslav Bobek.

Na východě Čech hasiči vyjížděli časně ráno zhruba k 15 popadaným stromům, které zejména zatarasily silnice. Vítr má zesilovat v regionu hlavně dopoledne, řekli hasiči a meteorolog. Očekávají se velké škody. Rychlostí až 180 km/h vane vítr na Sněžce.



Předpověď počasí na mapě

Zatím 14 výjezdů v souvislosti s větrem zaznamenali hasiči v Moravskoslezském kraji k dnešním ránu. Nejčastěji se do 07:00 jednalo o případy spadlých stromů a větví. Několik jich bylo na Frýdecko-Místecku, ale i v Karviné, Opavě či v Ostravě.



Středočeští hasiči vyjíždějí k popadaným stromům a částem střech, které nevydržely nápory silného větru. Počet zásahů oproti normálu začal stoupat dnes po půlnoci, výrazně jich přibývá od rána, a to ve všech okresech ve středních Čechách, řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Přes sto událostí řešili už před osmou ranní hasiči v Karlovarském a Plzeňském kraji. Byly to spadlé stromy, uvolněné střechy i dopravní nehody.



Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Na jihu Čech mají hasiči kvůli větru od 05:00 hlášeny tři desítky spadlých stromů do silnic. Provoz byl přerušen na trati Strakonice - Volary.



Lidé by měli omezit pohyb venku a jízdy autem, neměli by chodit do lesa. Pokud je jízda nezbytná, měli by řidiči být obezřetní, na většině tahů je kvůli dešti snížená viditelnost. Šoféři by měli svou jízdu přizpůsobit podmínkám.