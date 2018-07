Teploty o svátcích dosáhnou tropické třicítky, žár zchladí bouřky

„Počasí u nás bude ovlivňovat zpočátku mělká brázda nižšího tlaku vzduchu, ve svátečních dnech přinese místy přeháňky a bouřky. Maximální teploty se budou pohybovat kolem 30 °C,“ uvedl meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Štefan Handžák. A pěkné počasí bude pokračovat i o víkendu.

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, v průběhu dne až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Teploměr ukáže 28 až 32 °C, v 1 000 metrech na horách kolem 23 °C. Vítr v bouřkách přechodně zesílí.

V noci na pátek bude oblačno až polojasno, ojediněle, na jihozápadě místy dorazí přeháňky. Zpočátku se ojediněle objeví bouřky. Teploty budou od 18 do 14 °C.

V pátek přes den bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Na jihu a východě bude většinou oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Později odpoledne a večer bude od severozápadu ubývat oblačnost i ustávat déšť. Teploty se budou pohybovat od 24 do 28 °C.

V sobotu meteorologové předpokládají jasno až polojasno. V noci bude 14 až 10 °C, přes den 23 až 27 °C.

Také v neděli bude jasno až polojasno, na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle sprchne. Noční teploty budou 13 až 9 °C, denní 24 až 28 °C.

V pondělí se očekává jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. V noci rtuť teploměru vystoupá na 14 až 10 °C, během dne na 25 až 29 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Zpočátku bude oblačno, místy se objeví přeháňky, ojediněle bouřky. Postupně bude polojasno a při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat od 15 do 10 °C, denní zpočátku od 22 do 26 °C, postupně od 26 do 30 °C.