Teplé počasí se udrží i po Vánocích. Ochlazení přijde až v lednu

„V tomto období se noční teploty budou pohybovat kolem nuly a denní teploty v jednotlivých dnech mohou vystupovat až k deseti stupňům Celsia, přičemž během období může docházet k výrazným teplotním výkyvům,“ uvedl ve výhledu Český hydrometeorologický ústav.

K výraznějšímu ochlazení by mělo dojit v polovině ledna. Období od 25. prosince do 21. ledna by mělo zůstat jako celek teplotně kolem dlouhodobého průměru, doplňují meteorologové.

Příští týden by se průměrné teploty měly držet kolem čtyř stupňů nad nulou. V noci by měly klesat na průměrné dva stupně Celsia. Interval průměrných teplot přitom kolísá od -3,3 °C do 1,3 °C. Nejchladněji bylo v roce 1984, kdy průměr za období od 25. prosince do 21. ledna dosáhl dokonce -9,2 °C. Nejteplejším rokem byl 2006, kdy teploty dosahovaly 4,4 °C.

Z hlediska srážek meteorologové neočekávají výrazné odchylky od průměru. Jejich interval se pro následující čtyři týdny pohybuje od 24 do 53 milimetrů.