Mrazy nepřijdou, do února budou teploty přes den lehce nad nulou

Například v centru Prahy bylo v neděli po poledni 11 stupňů Celsia. Takových teplot si ale podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) už v nadcházejících týdnech neužijeme. Ukazují to pravděpodobnostní grafy v dlouhodobé předpovědi (naleznete je zde).

Předpověď ale zároveň říká, že žádné tuhé mrazy Česko zatím nepostihnou.

„Trend nadprůměrných týdenních teplot, které se udržují již od poloviny prosince loňského roku bude pokračovat minimálně i v následujících dvou týdnech,“ uvádí zpráva ČHMÚ. Ta říká, že se týdenní minimální teploty budou pohybovat kolem nuly a maximální teploty se budou udržovat nad bodem mrazu.

Čím více se ale bude blížit únor, tím budou teploty nižší. Ovšem stále se budou pohybovat nad dlouhodobým průměrem. Průměrná teplota pro toto období přitom činí minus 1,5 Celsia.

„Období od 8. ledna do 2. února by mělo být jako celek teplotně nad dlouhodobým průměrem. Z hlediska srážek se neočekávají velké odchylky, ve všech týdnech předpokládáme srážkově normální průběh počasí. Období jako celek (od 8. ledna do 2. února) bude srážkově průměrné,“ uvádí předpověď.

V Česku padaly teplotní rekordy

V Karviné v sobotu meteorologové naměřili 13,2 stupně. Bylo to nejteplejší místo nejen v celém Moravskoslezském kraji, ale i v republice. Na stanici, která měří 27 let, byl překonán teplotní rekord z roku 1994, tehdy teplota dosáhla 10,3 stupně. Uvedl to Jan Rosa z ČHMÚ.

Dosavadní hodnoty nejvyšších teplot byly podle meteorologů překonány nebo vyrovnány na 29 stanicích ze 147 stanic s minimální délkou měření 30 let a více.

V neděli už ale bude chladněji. Přibude srážek a teploty vystoupají maximálně na sedm stupňů. Ještě větší zima pak bude v pondělí, kdy se teploty budou držet mezi nulou a pěti stupni.