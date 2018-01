Na horách bude sněžit, v nížinách jen zaprší. Koncem týdne bude větrno

„V tomto týdnu bude mít počasí u nás dosti proměnlivý charakter. V pondělí se budou odpolední teploty pohybovat kolem 0 °C a nízká oblačnost se bude během dne protrhávat místy až na polojasno,“ říká Pavel Šimandl z Českého hydrometeorologického ústavu.

V noci na úterý podle něj přijde od západu sněžení, které bude v Čechách přecházet do deště. Na horách má připadnout až 20 cm sněhu a na Moravě a ve Slezsku má sněžit i v nižších polohách. „Zesílí vítr a v Čechách se oteplí na 2 až 6 °C. Větrné počasí bude pokračovat až do pátku,“ říká meteorolog, podle kterého se budou noční teploty pohybovat většinou pod nulou nebo kolem ní. „Nejvyšší denní budou vystupovat nad nulu, ve čtvrtek by mohlo být dokonce až 7 °C,“ dodává.

Sníh má přibývat na horách, ale v nižších a středních polohách se má déšť střídat se sněhem. O víkendu se začne ochlazovat.

V pondělí bude zataženo až oblačno, zpočátku na východě, běhen dne přechodně místy i jinde až polojasno. Ojediněle slabé sněžení. Na horách místy a zpočátku ojediněle i jinde mrznoucí mlhy. Později večer na západě sněžení. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v 1 000 metrech na horách kolem -5 °C, večer na Šumavě až -2 °C. Mírný jižní až jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s, postupně místy s nárazy kolem 15 m/s.

V noci na úterý bude oblačno až zataženo, od západu sněžení, které bude postupně v západní polovině Čech v polohách pod 500 metrů přecházet do deště se sněhem nebo deště. Na východě srážky jen ojediněle a zpočátku místy polojasno. Nejnižší teploty -2 až -6 °C, v západní polovině Čech +2 až -2 °C. Čerstvý jižní vítr 5 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na horách 20 až 30 m/s (až 110 km/h). Na horách se místy budou tvořit sněhové jazyky.

V úterý přes den bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, nad 600 m, na jihozápadě přechodně nad 1000 m srážky sněhové, na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku převážně srážky sněhové i v nižších polohách. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku -2 až +2 °C. Čerstvý jižní vítr 5 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na horách 20 až 30 m/s (až 110 km/h) se bude měnit na jihozápadní až západní a zvolna bude slábnout. Na horách na severu místy vzniknou sněhové jazyky.

Na středu meteorologové předpokládají zataženo až oblačno a sněhové přeháňky nebo sněžení, v polohách pod 400 m přechodně srážky smíšené nebo i dešťové. Odpoledne a večer částečné protrhávání oblačnosti a srážky postupně jen místy. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C. Zpočátku mírný jihozápadní, během dne čerstvý západní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h). Na horách místy tvorba sněhových jazyků.

Ve čtvrtek má být většinou oblačno a zpočátku se mohou místy objevit sněhové přeháňky. Od západu má být přechodně zataženo a sněžit, v polohách pod 800 m postupně pršet. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C, v Čechách místy až 7 °C. Zpočátku mírný jihozápadní, postupně silný západní vítr 8 až 12 m/s, s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na horách kolem 30 m/s (110 km/h). Od vyšších poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

V pátek lze očekávat většinou oblačno a místy sněhové přeháňky, zpočátku pod 600 m, postupně pod 400 m i srážky smíšené nebo dešťové. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí hlásí oblačno až zataženo a místy sněžení nebo sněhové přeháňky, v nižších polohách přechodně i déšť se sněhem. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C.