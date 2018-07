Letní teploty vydrží celý týden, na severovýchodě se objeví přeháňky

„Nad střední Evropou se bude udržovat nevýrazné tlakové pole. Od úterý do čtvrtka bude severovýchod a východ území ovlivňovat tlaková níže se středem nad východní Evropou. Tato situace přinese letní počasí s možností přeháněk a odpoledními teplotami 25 až 30 °C,“ uvedl meteorolog Jan Doležal z Českého hydrometeorologického ústavu.

Počasí by se během týdne nemělo výrazně měnit. V západní polovině území bude převažovat polojasno s ojedinělými přeháňkami, na severovýchodě se od úterý do čtvrtka zatáhne a přeháňky se zde objeví častěji. Nejvíce by mělo pršet ve středu na návětří Jeseníků a Beskyd.

V pondělí bude polojasno až oblačno, zpočátku na severovýchodě a východě místy jasno. Ojediněle, odpoledne postupně místy přeháňky nebo bouřky, zejména v jihozápadní polovině území. Později večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 °C, v 1000 m na horách kolem 20 °C.

V noci na úterý očekáváme převážně polojasno, zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle možnost přeháňky nebo bouřky. K ránu od severovýchodu přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty klesnou na 15 až 11 °C.

V úterý přes den předpokládáme polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky. Na severovýchodě a východě postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty budou 25 až 29 °C.

Ve středu by mělo převažovat polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, ale na severovýchodě a východě bude znovu až zataženo a srážky četnější. K večeru čekáme od západu ubývání srážek. Nejnižší noční teploty budou 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 24 až 28 °C, na severovýchodě a východě kolem 22 °C.

Ve čtvrtek čekáme většinou skoro jasno až polojasno, ale na severovýchodě a východě zůstane oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 °C, na severovýchodě a východě kolem 23 °C.

V pátek už bude převažovat jasno až polojasno, na severovýchodě a východě se při zvětšené oblačnosti vyskytnou ojedinělé přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 26 až 30 °C, na severovýchodě a východě kolem 24 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí předpokládá většinou polojasno, ojediněle, během období místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 18 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají k 26 až 31 °C.