Chladné počasí je na ústupu, příští týden bude až 22 stupňů

14:08 , aktualizováno 14:08

Po dlouhém a chladném počasí by podle meteorologů mělo přijít oteplení. První záchvěv přijde již ve středu, kdy by se měly teploty pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia. Skutečné jaro ale propukne až v neděli, kdy by se rtuť teploměru měla vyšplhat až k 22 stupňům nad nulou.