Slunečný podzim vydrží i další týden, v sobotu budete potřebovat deštníky

„Ve čtvrtek budeme mít velmi vysoké teploty od 16 do 20 °C a také i v nejbližších dnech bude většinou kolem 15 °C. Dlouhodobý průměr maximálních teplot vzduchu na začátku listopadu je přitom kolem 9 °C. Minimální teploty budou také vysoké, dnešní (čtvrteční) ráno je na úrovni dlouhodobého průměru jen v západní polovině Čech a to 5 až 1 °C, na ostatním území od 14 do 9 °C,“ sdělil Štefan Handžák z ČHMÚ.



Ve čtvrtek bude zpočátku polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, později večer ojediněle, na východě místy občasný déšť. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na Karlovarsku kolem 14 °C, v 1000 m na horách 13 °C.



V noci na pátek bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojediněle mlhy. Na východě zpočátku místy déšť nebo mrholení. Nejnižší teploty v Čechách 9 až 4 °C, na Moravě a ve Slezsku 15 až 10 °C.

V pátek přes den bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojediněle mlhy. Zejména na Moravě a ve Slezsku bude večer místy mrholit. Nejvyšší teploty v Čechách 11 až 15 °C, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

V sobotu bude oblačno až polojasno. Na východě zpočátku až zataženo a na většině území přeháňky nebo déšť. Ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, na západě Čech při zmenšené oblačnosti kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C.

V neděli očekáváme polojasno nebo skoro jasno a zpočátku místy, postupně ojediněle nízká oblačnost a ojediněle mrholení. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, ojediněle při malé oblačnosti a slabém větru kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, při nízké oblačnosti jen kolem 11 °C.

V pondělí bude polojasno, místy nízká oblačnost a ojediněle mlhy. Místy mrholení. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při malé oblačnosti a slabém větru kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C, při nízké oblačnosti kolem 12 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka předpokládá polojasno až skoro jasno, místy nízká oblačnost a ojediněle mlhy. Občasné mrholení. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C, při malé oblačnosti a slabém větru kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, při nízké oblačnosti kolem 12 °C.