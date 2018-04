Příští týden bude extrémně teplý, teploty stoupnou až k 18 stupňům

14:27 , aktualizováno 14:27

Až do poloviny dubna se bude oteplovat a příští týden by mohl být podle meteorologů dokonce extrémně teplý. Nejvyšší teploty by se mohly dostat na 18 stupňů Celsia. Srážek bude naopak méně.